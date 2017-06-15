В Таджикистане ходят разговоры о том, что власти намерены запретить хождение детей по домам в праздник Ид аль-Фитр (Иди Рамазан). Также в социальных сетях обсуждается то, что якобы власти намерены ввести ограничения, связанные с накрытием праздничного дастархана. Однако в Комитете по делам религии эти слухи опровергают, хотя говорят, что есть различные рекомендации по поводу празднования Иди Рамазан.

В Таджикистане на мусульманские праздники традиционно дети ходят по домам с поздравлениями, за что получают от хозяев разные сладости. В каждом доме накрываются праздничные дастарханы, за которые приглашаются гости.

Несколько дней в социальных сетях бурно обсуждаются слухи о том, что власти намерены запретить хождение детей в праздник и ввести ограничения на «размер» дастархана.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочению обычаев и традиций республики Афшин Муким, комитет не давал никаких распоряжений относительно праздника Рамазан. «Никакого запрета нет, люди могут спокойно ходить в гости, поздравлять друг друга, дети также могут ходить по домам с поздравлениями. Но мы все-таки рекомендуем родителям не оставлять детей без надзора. Очень часто бывает, что дети начинают ходить по домам аж с пяти часов утра. Кроме того, у нас любят делать богатые дастарханы, ставить на столы дорогие фисташки, фундук, торты, которые в жаркое время никто не ест. Это действительно расточительство. Ведь один килограмм фисташек сейчас стоит 100 сомони, кому это нужно?» - сказал представитель комитета по делам религии.

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В мэрии столицы также опровергли эти слухи. «Ни каких указаний или распоряжений относительно празднования Иди Рамазон нет. Нам неизвестно, кто вообще распустил такие слухи», - сказал «АП» пресс-секретарь столичного градоначальника Абдулмаджид Хакимзода.

Муфтий Таджикистан, глава Совета улемов Саидмукарам Абдукодирзода также говорит, что никаких ограничений нет. «Это большой праздник, и каждый в этот день приносит радость, добро и благо в сердца своих близких, своего окружения», - сказал муфтий.

Совет улемов пока еще не определился с точной датой праздника. Но как ожидается, Иди Рамазан выпадет на 26 июня, понедельник.

В других мусульманских странах пост завершится 25 июня, и 26 июня будет праздником Ид аль-Фитр. В этот день мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда. После праздничной молитвы накрывают столы и приглашают гостей – все двери в дома традиционно открыты.

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