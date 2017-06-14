Бывший сотрудник исполнительного аппарата президента Таджикистана Кадамджон Сафизода проведет следующие 8,5 лет в колонии строгого режима.

14 июня суд признал виновными семерых молодых мужчин в незаконном предпринимательстве и приговорил их длительным срокам тюрьмы.

Согласно решению суда, Кадамджон Сафизода и Парвиз Назаров приговорены к 15 годам лишения свободы. На основании закона об амнистии их срок сокращен до 10 лет, а так как молодые люди уже отсидели 1 год 4 месяца, оставшийся срок заключения – 8 лет и 8 месяцев – они проведут в колонии строгого режиме.

Другие подсудимые, Фуркат Раззоков, Владимир Бобоев, Зухайл Сангинов, Арслон Махкамов, которые были приговорены к 14 годам, с применением амнистии проведут в заключение 8 лет. Хикматулло Ходжаев приговорен к 12 годам, но с учетом амнистии он будет сидеть 7 лет, также в колонии строго режима.

Напомним, в апреле прошлого года был задержан экс-глава Центра информационных и коммуникационных технологий исполнительного аппарата президента Таджикистана 34-летний Кадамджон Сафизода. Вместе с ним по подозрению в незаконном предпринимательстве были задержаны еще шесть человек.

Кадамджон Сафизода, Парвиз Назаров, Владимир Бобоев, Зухайл Сангинов, Арслон Махкамов, Фуркат Раззоков и Хикматулло Ходжаев обвинялись в организации незаконной терминации входящих звонков компании двух сотовых компаний Таджикистана - "Мегафон Таджикистан" и "Билайн". Молодым людям были предъявлено обвинение по статьям 259 ч.2 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы), 244 (кража), 299 (модификация компьютерной информации) и 253 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РТ. Речь идет о присвоении 8 млн сомони.

В ходе судебного процесса молодые люди, за исключением Кадамджона Сафизода, признали свою вину по статье 259 (незаконное предпринимательство) УК РТ.

Весь судебный процесс проходил довольно быстро, несмотря на большое количество технических терминов и технических заключений. «И все показания подсудимых с трудом доходили до вершителей судеб. Подсудимым пришлось самим себя защищать, потому что адвокаты также не могли разобраться в технической терминологии», - рассказали родственники подсудимых.

Молодые люди признались лишь в том, что занимались незаконной терминацией звонков только компании "Мегафон Таджикистан", в результате чего оператор недополучил выгоду. Других обвинений подсудимые не признали.

Организация терминации вызова – это фактически серый трафик, который позволяет существенно уменьшать стоимость международного вызова для звонящего, организатор получал разницу с данного звонка, а мобильный оператор соответственно не дополучал свой доход от звонка.

Как показали на суде все обвиняемые, Кадамджон Сафизода, которого следствие называет «крышей» группировки, не знал о том, что на его крыше было установлено оборудование для терминации звонков. Подсудимые показали, что Сафизода не знал об этом, пока оборудование с его крыши не было конфисковано. Это подтвердил сам Сафизода.

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