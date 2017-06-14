Международные и неправительственные организации, работающие в Таджикистане, политические партии и общественные объединения обязали по итогам каждого года предоставлять антикоррупционному органу подробную оценку коррупционных рисков.

Антикоррупция будет анализировать и оценивать коррупционные риски не только в государственных структурах, о чем сообщалось ранее, но и в международных организациях, аккредитованных в Таджикистане, и в местных неправительственных организациях, которые осуществляют свою деятельность основном за счет грантов международных доноров, а также в политических партиях и ОО.

Эмомали Рахмон подписал поправки в Закон РТ «О борьбе против коррупции» еще 30 мая сего года, и на днях они были опубликованы в правительственных СМИ.

Согласно внесенным в закон о коррупции поправкам, антикоррупционное ведомство получило право обобщать результаты организационной и методической основ процесса оценки (анализа) рисков коррупции в министерствах, государственных комитетах, других государственных органах, местных исполнительных органах государственной власти, органах самоуправления посёлков и сёл, государственных хозяйствующих субъектах, хозяйствующих субъектах, доля государства в имуществе которых составляет не менее половины, а также некоммерческих организациях, в том числе общественных объединениях, политических партиях, международных организациях, функционирующих на территории Республики Таджикистан.

Методологии порядка и методики проведения анализа деятельности (коррупционных рисков) устанавливается правительством Республики Таджикистан, отмечается в поправках.

Как ранее сообщала «АП», министерства и ведомства Таджикистана обязали по итогам каждого года предоставлять антикоррупционному органу подробную оценку коррупционных рисков.

Эти поправки были внесены в закон «О борьбе против коррупции» и одобрены депутатами 26 апреля на заседании нижней палаты парламента.

Выступая на сессии, глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ Сулаймона Султонзода отметил, что поправки направлены на налаживание механизма анализа коррупционных рисков в государственных органах, учреждениях и организациях.

Султонзода подчеркнул, что уже разработана и действует методология порядка и методики проведения анализа деятельности госструктур на предмет коррупционных рисков.

«Согласно этой методологии, министерства и ведомства обязаны по итогам каждого года предоставлять Агентству по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ подробный отчет об анализе коррупционных рисков», - подчеркнул он.

Султонзода отметил, что в каждом министерстве и ведомстве страны будут созданы группы по оценке коррупционных рисков, в состав которых войдут также представители антикоррупционного ведомства.

Тогда Сулаймон Султонзода не сообщил депутатам, что это также касается международных и неправительственных организаций, и политических партий.

То заседание нижней палаты парламента прошло на фоне массовых арестов высокопоставленных сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией, которых, по некоторым данным, обвиняют в коррупционных преступлениях.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ"

Принят Постановлением МН МОРТ

от 26 апреля 2017 года, №754

Одобрен Постановлением ММ МОРТ

от 18 мая 2017 года, №404

Статья 1. Дополнить статью 5 Закона Республики Таджикистан от 25 июля 2005 года "О борьбе с коррупцией" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2005 г., №7, ст. 402; 2007 г., №7, ст. 660; 2008 г., №10, ст. 800; 2011 г., №12, ст. 837; 2014 г., №3, ст. 148; Закон Республики Таджикистан от 24 февраля 2017 года, №1385; Закон Республики Таджикистан от 24 февраля 2017 года, №1386) частью 5 следующего содержания:

"5. Органы по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией обобщают результаты организационной и методической основ процесса оценки (анализа) рисков коррупции в министерствах, государственных комитетах, других государственных органах, местных исполнительных органах государственной власти, органах самоуправления посёлков и сёл, государственных хозяйствующих субъектах, хозяйствующих субъектах, доля государства в имуществе которых составляет не менее половины, а также некоммерческих организациях, в том числе общественных объединениях, политических партиях, международных организациях, функционирующих на территории Республики Таджикистан. Методологии порядка и методики проведения анализа деятельности (коррупционных рисков) устанавливается Правительством Республики Таджикистан.".

Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.