В Астане в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО 2017 в торжественной обстановке 12 июня состоялось официальное открытие Национального Дня Республики Таджикистан.

Официальную таджикскую делегацию на ЭКСПО-2017 возглавляет министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода. В составе делегации: Генеральный комиссар Экспозиции Республики Таджикистан на ЭКСПО-2017, Председатель Торгово промышленной палаты Республики Таджикистана Шариф Саид, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республики Казахстан Назирмад Ализода, Начальник управления международных связей Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан Гуломджон Бобозода, представители министерств, ведомств, бизнес сообщества, а также отечественные и зарубежные СМИ, сообщает ТПП РТ.

ТПП РТ

Национальный день Таджикистана начался с торжественного поднятия флага Республики Таджикистан под аккорды государственного гимна Таджикистана и Казахстана. Официальная часть продолжилась выступлениями глав таджикской и казахстанской делегаций.

Вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов выразил от имени правительства Казахстана искреннюю благодарность правительству Таджикистанп за вклад республики в ЭКСПО-2017. Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего». Она отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, которое оказывает все большее влияние на планету. Главная цель Выставки – призыв к ответственности, стимулирование дискуссий и формирование знаний с тем, чтобы люди научились планировать и контролировать энергопотребление на планете, минимизируя ущерб для природы.

Асет Магауов назвал таджикский павильон «одним из самых интересных и посещаемых, который значительно обогатил содержание ЭКСПО – 2017».

ТПП РТ

Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода в частности отметил, «Таджикистан и Казахстан связывают крепкие узы братских и добрососедских отношений, имеющих глубокие исторические корни, и которые после приобретения независимости наших стран еще больше укрепились конструктивными и взаимовыгодными отношениями. Уверен, проведение данного мероприятия на благодатной казахской земле внесут достойный вклад в развитие этих отношений и укрепления дружбы между нашими народами. Тема нынешней ЭСКПО – «Энергия будущего» полностью соответствует реалиям и требованиям современного быстроразвивающегося мира».

Таджикистан, по его словам, располагает достаточно большим потенциалом таких ресурсов, освоение которых могли бы внести достойный вклад в развитии этого процесса, как на национальном, так и в региональном и трансрегиональном контексте. Ключевая роль в этом контексте отводится гидроэнергетическим ресурсам, по запасам которых РТ занимает восьмое место в мире, а по их удельным показателям на единицу территории и на душу населения, соответственно, первое и второе место в мире. «Именно поэтому, Республика Таджикистан в этом ЭКСПО участвует под девизом «Рациональное использование водных и энергетических ресурсов», - отметила глава Минэнерго РТ.

На международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане Таджикистан презентовал потенциал страны в сфере гидроэнергетики и планы по ее использованию в рамках Национальной стратегии Республики Таджикистан до 2030 года — перехода от обеспечения энергетической независимости к эффективному использованию электроэнергии.

ТПП РТ

Тематика национальной экспозиции построена на идее рационального использования энергии поколений как основе создания энергии будущего.

«Таджикистан в перспективе вполне может стать энергетическим центром регионального масштаба, - считает глава Торгово-промышленной палаты РТ Шариф Саид. — В настоящее время Таджикистан имеет хороший гидроэнергетический потенциал, грамотное управление которым, включая инвестиционную политику государства, может привести республику до высокого уровня экономического развития. Очень важное значение имеет также развитие и укрепление межгосударственного сотрудничества в сфере энергетики».

В выставочной экспозиции Таджикистана размещены экспонаты, подчеркивающие достижения республики, а также научно-технические разработки в сфере энергосберегающих технологий.