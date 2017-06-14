Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством республики проект поправок в закон «О Госбюджете на 2017». Согласно принятым поправкам, доходная часть Госбюджета Таджикистана на 2017 год недополучит 13,6 миллионов сомони.

Представляя на суть народных избранников проект вышеназванных поправок заместитель министра финансов Таджикистана Мехрианамо Джонмахмадова отметила, что правительством страны предлагается освободить от выплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин мэрию столицы за завоз 64 пассажирских автобусов общей стоимостью 51,4 млн. сомони. Сумма, освобожденная от НДС и ТП, составит 12,3 миллиона сомони.

Кроме того, правительство предложило освободить ввоз в страну одного универсального ангиографического комплекса японского производства для нужд Министерства здравоохранения и социальной защиты страны.

Сумма, освобожденная от налогов и пошлин, в данном случае составит 1,3 миллиона сомони.

Универсальный ангиографический комплекс, общей стоимостью 5,5 миллионов сомони, будет установлен в клинической больнице Дангары.

Ангиографическое оборудование предназначено для неинвазивного обследования состояния кровеносных сосудов, оно выявляет их повреждение, а также протяженность патологического процесса. При проведении процедуры ангиографии в сосудистое русло вводится рентгеноконтрастное вещество и производится серия рентгеновских снимков.

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