Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов 13 июня принял Посла Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Хольгер Грена, по случаю завершения его дипломатической миссии.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимовыгодных отношений между двумя странами, cообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Собеседники также отметили заинтересованность в развитии сотрудничества в областях экономики, инвестиций и культуры.

С.Аслов выразил признательность Послу Германии в Таджикистане за плодотворную работу и пожелал успехов в его дальнейшей деятельности.

Хольгер Грен был назначен послом ФРГ в Таджикистане в августе 2013 года.