Матч проходил во вторник, 13 июня, на Центральном стадионе Душанбе в присутствии 15 тысяч зрителей. Встреча получилась упорной, интересной и богатой на голы. Зрители, пришедшие на стадион, увидели семь забитых мячей в этой игре: четыре – в ворота Таджикистана и три – в ворота филиппинцев, сообщается на официальном сайте ФФТ.

Сборная Таджикистана начала матч в таком сочетании игроков: место в воротах занял голкипер Абдуазиз Махкамов. В центре обороны расположились Давроноджон Эргашев и Сиёвуш Асроров. По краям в обороне действовали Искандар Джалилов (справа) и Ахтам Назаров (слева). Пару опорных полузащитников составили Александр Хубер и Умеджон Шарипов. Слева в средней линии играл Фатхулло Фатхуллоев, а справа – Нозим Бободжонов. Под нападающим расположился Парвизджон Умарбоев, а впереди один действовал Манучехр Джалилов.

Первые 20 минут матча команды присматривались друг к другу, игра проходила практически без опасных моментов. На 28-й минуте новобранец нашей сборной Александр Хубер, который играл на позиции опорного полузащитника, вблизи своей штрафной сфолил на игроке соперника и главный арбитр сириец Ханна Хаттаб назначил штрафной удар. Капитан филиппинцев Филипп Джеймс Янгхазбанд метров с 25-ти мастерски пробил точно – Абдуазиз Махкамов не смог выручить команду.

Пропустив гол, наши футболисты побежали отыгрываться, однако впереди у них ничего не получалось и не клеилось. На 41-й минуте на ровном месте ошибся Умеджон Шарипов, потеряв мяч вблизи своей штрафной, и Майк Отт, отрезав оборону соперника, вывел Хавьера Патиньо один на один с голкипером сборной Таджикистана. Форвард, выступающий в чемпионате Китая за клуб «Хэнань Цзянье», не оставил никаких шансов нашему голкиперу, удвоив результат. Перед самым перерывом сборная Таджикистана могла сократить счет, однако после передачи Искандара Джалилова полузащитник Парвизджон Умарбоев из убойной позиции пробил чуть выше ворот.

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В перерыве недовольный игрой своей команды Хаким Фузайлов вместо двух опорных полузащитников Александра Хубера и Умеджона Шарипова выпустил соответственно Амирбека Джурабоева и Дилшода Восиева. Второй тайм наша сборная начала неуверенно и уже на 48-й минуте Майк Отт во второй раз вывел на ударную позицию Хавьера Патиньо, который не оставил Махкамову никаких шансов.

Никто не ожидал такой прыти от сборной Филиппин. Футболисты Таджикистана побежали отыгрываться и на 57-й минуте защитник филиппинцев сфолил внутри своей штрафной на Манучехре Джалилове – главный арбитр без колебаний указал на «точку». Пенальти вызвался пробить Парвизджон Умарбоев, который уверенно развел вратаря и мяч по разным углам. Спустя четыре минуты наша сборная провела образцовую атаку, и после передачи Манучехра Джалилова вышедший во втором тайме на замену Дилшод Восиев сократил счет до минимума.

Почувствовав уверенность в своих силах, и поймав кураж, наши футболисты обрушили шквал атак на ворота гостей. В одном из эпизодов Давронджон Эргашев сильно пробил со штрафного, однако мяч предательски попал в штангу и отскочил в поле. Казалось, вот-вот подопечные Хакима Фузайлова, активно подгоняемые болельщиками, сравняют счет. Однако на 79-й минуте левый защитник филиппинцев Дайсуке Сато точным и сильным ударом из-за пределов штрафной застал врасплох Абдуазиза Махкамова – 2:4.

В оставшиеся минуты до конца матча нашим футболистам трудно было спасти встречу. Тем не менее к исходу основного времени встречи Манучехр Джалилов после передачи Искандара Джалилова убежал на свидание с голкипером гостей и умело того переиграл. Чтобы совершить камбэк, сборной Таджикистана не хватило ни времени, ни сил. В итоге матч так и завершился поражением нашей команды от Филиппин – 3:4.

Сборная Таджикистана потерпела второе поражение кряду в групповом раунде отборочного турнира Кубка Азии-2019. Ранее в первом туре подопечные Хакима Фузайлова на выезде проиграли сборной Йемена – 1:2. В другом матче игрового дня сегодня Йемен не смог в гостях переиграть Непал, сыграв с ним вничью – 0:0.

После двух сыгранных туров сборная Филиппин, набрав шесть очков из шести возможных, идет на первой строчке в группе «F». Йемен с четырьмя очками расположился на втором месте. Далее идет Непал (1 очко). Замыкает квартет сборная Таджикистана, которая пока ни одного очка не набрала.

Теперь, чтобы зацепиться за одну из путевок на Кубок Азии-2019, нашей сборной необходимо побеждать в оставшихся четырех матчах отборочного цикла. Свой ближайший поединок футболисты Таджикистана проведут 5 сентября в Катманду против сборной Непала. А Филиппины в этот же день на своем поле примут Йемен.

Напомним, что в финальную часть Кубка Азии, которая в 2019 году пройдет в ОАЭ, выйдут по две лучшие команды с каждой отборочной группы.

