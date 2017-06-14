АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 14 июня начинается двухдневный официальный визит президента Таджикистана в Армению. По итогам переговоров на высшем уровне ожидается подписание пакета документов о сотрудничестве.

- 14 июня в офисе Федерации футбола Таджикистана состоится презентация книги Марка Туниса «Психологическая устойчивость футболистов». Начало в 11 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ИЮНЯ

Всемирный день донора

1931 –Указом Президиума ЦИК ТССР образован район Файзобод

2000 - В Душанбе состоялось заседание Межгосударственного совета глав государств Центральноазиатского экономического сообщества.

2011 - В Кулябе в результате массовых беспорядков после матча между кулябским «Равшаном» и столичным «Истиклолом» пострадало около 10 человек, задержано около 20 фанатов;

2011 - В Худжанде по подозрению в членстве «Хизб-ут-Тахрир» задержан корреспондент узбекской службы Би-Би-Си Урунбой Усманов.

2012 - В Душанбе из огнестрельного оружия убит супруг старшей сестры Эмомали Рахмона – уроженец Восейского района Хатлонской области Холмумин Сафаров, который являлся директором ГУП «Лесное хозяйство и охота». Сафаров скончался на месте происшествия от нескольких выстрелов в голову.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –14 ИЮНЯ

1932-1995 – Родился певец, композитор Таджикистана Хаким Махмуд.

1939 – Родился доктор биологических наук, профессор Мухаббат Бабаджанова.

1944 – Родился композитор Абдусалом Рахимов.

1951 – Родился историк, политолог Худоберди Холикназаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди (ночью выше 3500м снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 12-17 тепла..

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.