Генеральный секретарь ООН приветствует принятие странами Центральной Азии Ашхабадской декларации о противодействии терроризму, а также их постоянные усилия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и ее Совместного плана действий для Центральной Азии.

13 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш председательствовал на встрече «Диалог высокого уровня между ООН и Центральной Азией по реализации Глобальной контртеррористической стратегии». В этой связи, министры из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместную Декларацию об укреплении регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом, сообщается в официальном сообщении Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

Целью встречи являлся обзор исполнения Совместного плана действий Контртеррористической стратегии ООН и определение дальнейших стратегических приоритетов в области борьбы с терроризмом для региона.

«Страны Центральной Азии являются примером в совместном осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне», - сказал Антониу Гутерриш, добавив, что Совместный план действий для Центральной Азии в своем роде является первым в мире.

Генеральный секретарь также отметил, что «политика ограничения прав человека приводит лишь к отчуждению религиозных и этнических групп, которые, как правило, сами заинтересованы в борьбе с экстремизмом».

Генсек также выразил признательность центральноазиатским странам за их «приверженность совместному решению и преодолению бедствия терроризма» и дальнейшему укреплению регионального сотрудничества и координации в этой области.

«Ни одна страна не может победить терроризм в одиночку», - сказал Антониу Гутерриш. Он также подтвердил готовность ООН продолжать поддерживать региональные и национальные усилия стран Центральной Азии в этой области. Генсек ООН добавил, что его инициатива по реформе системы борьбы с терроризмом для создания нового Управления по борьбе с терроризмом «обеспечит более сильное руководство, усилит координацию и согласованность в рамках всей системы, повысит поддержку наращивания потенциала, мобилизует политическую волю и надежное партнерство для обеспечения сбалансированной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

Министры Центральной Азии выразили озабоченность по поводу угрозы терроризма в регионе, а также решимость исполнять Глобальную контртеррористическую стратегию ООН и рекомендации Плана действий Генерального секретаря по предотвращению насильственного экстремизма посредством развития диалога и усилий по предотвращению конфликтов, борьбы с феноменом иностранных боевиков-террористов, привлечения молодежи, повышения ее профессиональной квалификации и обеспечения занятости, а также противодействия распространению террористических идей и злоупотреблению информационными технологиями.

Декларация приветствует недавнюю инициативу Генерального секретаря по реформированию контртеррористической структуры ООН путем создания нового Управления по борьбе с терроризмом и признает важность усилий Организации по борьбе с терроризмом в регионе.

В принятом документе высоко оценивается поддержка Офиса Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) Контртеррористического центра ООН и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, а также экспертная помощь и поддержка, оказываемые другими международными, региональными и субрегиональными организациями в осуществлении Совместного плана действий.

Данная встреча стала завершающим мероприятием второй фазы проекта «К исполнению Совместного плана действий по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», который реализуется Офисом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) Контртеррористического центра совместно с Региональным центром по превентивной дипломатии в Ашхабаде при поддержке Европейского союза и Норвегии.

Глобальная контртеррористическая стратегия была принята Генеральной Ассамблеей на основе консенсуса в 2006 году. Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий была создана для обеспечения общесистемной координации и согласованности деятельности ООН в области борьбы с терроризмом.

Офис координирует членство в ЦГОКМ, которое распространяется на 36 организаций системы ООН, Всемирную таможенную организацию и Интерпол. Контртеррористический центр оказывает поддержку государствам-членам в наращивании потенциала в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Центр был создан в рамках ЦГОКМ в 2011 году.