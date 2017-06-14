Очередной герой проекта "Таджикистан: поколение NEXT" – выпускник знаменитой Лондонской школы экономики и политических наук, соучредитель МДО «Алиф Сармоя», портала Somon.tj и благотворительного фонда «Пешрафт». Абдулло Курбонов о том, какие успехи он достиг за рубежом и почему решил вернуться на родину?

О своем детстве

— Я родился и вырос в Душанбе. У меня отрывчатые воспоминания о раннем детстве — очереди за молоком, игры в кубики во дворе, вкусные лепёшки со сладким чаем и т. д. Еще, я никак не могу забыть, как моя бабушка как-то ругала меня из-за плохой учёбы в школе. Гражданская война подходила к концу, и мы во время школьных каникул жили в деревне у моего дяди, и в зависимости от времени года, сеяли, либо собирали рис и пшеницу.

Мой дядя, после ранней кончины моего дедушки, смог не только достойно воспитать своих братьев, но также развить в них любовь к книгам. Это передалось и нашему поколению. У дяди была великолепная, и для меня, ребенка, кажущаяся огромной, библиотека, которая включала в себя таджикские и зарубежные сказки и литературу как «Хотами Той», «Шахнаме», Жюля Верна, Александра Дюма, энциклопедии с картинками и многое другое. Мы с двоюродными братьями и сестрами (нас было много) постоянно соревновались — кто расскажет интересную сказку, или кто выучит наизусть газель, хотя, редко понимали смысл этих стихотворений. Это было прекрасное время.

О своих родителях

— Мой отец с южного региона страны, a мать с севера и так как родители моей супруги с восточной части, я могу с гордостью заявить, что связан со всеми регионами Таджикистана. По профессии и зову сердца мой отец — хирург. Его преданность работе и Родине для нас, его детей, стала примером на всю жизнь. У отца было немало возможностей и приглашений переехать жить с семьёй за границей, но для него немыслимо жить вдали от Родины.

Моя мать по профессии врач-функционалист диагност. Она обладает невероятной психологической устойчивостью. Как и любой сын, я безгранично благодарен ей за все, что она сделала для нас. Благодаря матери мои внеучебные занятия начались с 5-6 лет. Я занимался борьбой, учился играть в шахматы, занимался музыкой, учил английский. Наверное, я не мог еще освоить многое, чему меня учили, но всё что я получил в те дни, помогло мне в моем будущем становлении.

О своем образовании

— В школе в четвёртом или в пятом классе я начал лучше учиться. Мне повезло с наставником, который занимался со мною английским языком, эта база очень помогла мне в учебе в таджикско-турецком лицее, куда я перешел с 7 класса. С отличием закончив лицей, я продолжил учебу в Босфорском университете Стамбула, и получил степень бакалавра в области бизнес администрирования и менеджемента. Мне повезло попасть в это прекрасное учебное заведение. Для самих турков, оно считается одним из самых сложных для поступления, однако из-за квот для повышения культурного многообразия, иностранным студентам было чуть легче сюда поступать. Атмосфера соперничества, красивый студенческий городок, выдающиеся профессора — все это создавало идеальные условия для учебы.

Студенческий городок (campus) Босфорского Университета

Вдохновившись возможностями, мне посчастливилось окончить университет в числе трёх лучших студентов нашего факультета, а также в статусе лучшего иностранного студента года. В это время я серьёзно заинтересовался финансами и был очень рад тому, что смог поступить в Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) и получить полную спонсорскую помощь с их стороны. Я уверен в том, что при поступлении важную роль сыграли рекомендации, полученные от моих университетских профессоров в Турции.

О Лондонской школе экономики

— В LSE я защитил степень магистра в области финансов. Я понимал, что мне очень повезло учиться в университете, которую окончили более чем 50 действующих и бывших президентов и премьер-министров, 18 лауреатов нобелевской премии, и успешные предприниматели (Джордж Сорос, Дэвид Рокфеллер и другие). Это был совершенно иной уровень, столь требовательный и напряжённый, что к концу года я начал страдать гастритом из-за чрезмерного употребления кофе, который я пил, чтобы учиться по ночам. Учеба с лучшими студентами мира одновременно пугала и мотивировала меня. К счастью, несмотря на немалое количество ошибок во время сдачи экзаменов, я окончил университет с дипломом отличника (равный нашему красному диплому). После этого я, наконец, закончил своё почти двадцатилетнее формальное обучение и начал работать.

С однокурскниками из Лондонской школы экономики

О своем карьерном росте за рубежом

— Работу я начал со стажировки в лондонском офисе инвестиционного банка Goldman Sachs. Затем перешел в ведущую международную консалтинговую компанию Oliver Wyman в роли консультанта. Самый интересный проект в этой компании, частью которого я был, заключался в создании модели оценки кредитных рисков для одного из лидирующих российских банков. Позже, я перешёл в швейцарский UBS, крупнейший банк в области управления инвестиционными активами. В UBS я устроился в группу, связанную с металлургией и горнодобывающими проектами, поскольку думал когда-нибудь вернуться в Таджикистан, обладающий большим потенциалом в горнодобывающей промышленности.

Здание UBS в Лондоне. UBS — банк с активами чуть менее 1 триллиона долларов, активен в области инвестиционного банкинга, управление частным капиталом и т.д.

Я многому научился за эти годы, работая с замечательными командами, консультировавших крупные транснациональные компании на пяти континентах. Трудовая этика в этих учреждениях была безумно требовательной — я прекрасно помню, как мне приходилось работать более 40 часов без сна, и при этом я чувствовал себя превосходно из-за полученного опыта и результатов своей работы. В наши дни я вряд ли могу работать круглосуточно, но в тот период это было выполнимым и необходимым, чтобы завершить проекты в установленном графике.

Через некоторое время работы в UBS, мне предложили должность вице-президента по горнодобывающим проектам в одной из британских инвестиционных компаний (private equity). Таким образом, я перебрался в Монголию, где провёл почти год в самой холодной столице мира, в Улан-Баторе. Экономика Монголии была самой быстрорастущей в мире, и наша компания вложила крупные суммы в проекты по добыче угля, меди и молибдена. Это был ещё один замечательный год профессионального обучения — погружения в мир геолого-разведывательных исследований, переговоров по инвестиционным сделкам, и руководства командой специалистов.

Улан-Батор: яркий контраст небоскрёбов и традиционных юрт. Здесь воздух зимой сильно загрязняется от печного дыма.

За все эти годы я смотрел на всё через призму того, как я могу реализовать свой опыт по возвращению в Таджикистан. Время от времени я спрашивал себя о возвращении на Родину, и всегда приходил к выводу, что возвращение на Родину — это то, чего я действительно хочу. Моя мысль обычно начиналась с представления себя в качестве 50-60-летнего мужчины (предполагая, что я доживу до этого возраста), у которого была возможность успешно реализовать себя в развитой стране. Но разве я не сожалел бы о том, что так и не вернулся обратно домой? Какая разница, скажем, между созданием 100 рабочих мест в уже развитой стране и созданием тех же 100 мест в Таджикистане? Какой из этих вариантов принёс бы мне больше удовольствия и был бы более приятным опытом для меня? Таким образом, из-за, возможно, эгоистических соображений, я понял, что, в пожилом возрасте я определённо буду сожалеть о том, что не вернулся домой раньше и не попытался сделать то, чем мог бы гордиться. В Монголии эти мысли приходили всё чаще, и я уже искал повод для возвращения в Таджикистан после почти 10 лет, проведённых за его пределами.

О возвращении на Родину

— Весной 2012 года, я посетил Душанбе и встретился с председателем «Ориёнбанка», который, несмотря на мой относительно молодой возраст, любезно предложил мне должность зампредседателя. Я воспользовался такой возможностью и обучился многому за проведённое время в «Ориёнбанке». Я начал понимать основы коммерческого и розничного банковского дела в Таджикистане. Я понял, что если собрать портфели всех таджикских банков вместе, то сумма составит менее 20% от ВВП, что считается одним из самых низких показателей в мире, а процентные ставки банков считаются одним из самых высоких в мире. К тому же, около 70% денег находятся вне банковского сектора из-за недоверия людей к сектору.

Я пришёл к выводу, что банковский сектор для выполнения своей роли в экономике должен расшириться и существенно измениться. Внесение таких радикальных изменений в существующий уже банк мог быть чреват большими рисками. Я не был готов рисковать чужим капиталом, поэтому решил, что банк, который должен попытаться изменить устоявшуюся систему, должен начать свою деятельность с нуля. Таким образом, с обоюдного согласия в декабре 2013 года я оставил свою должность в «Ориёнбанке», и в начале 2014 года, с небольшой командой, мы создали «Алиф Сармоя».

О своих проектах/стартапах в Таджикистане, о своей команде и планах

— «Алиф Сармоя» начинался с работы двух людей — меня, в качестве директора, и Зухуршо Рахматуллоева, в качестве замдиректора. На полставки работали главный юридический консультант Фирдавс Мирзоев и главный бухгалтер Азизмо Додихудоева.

Мы начинали с минимальными зарплатами, но были полны мотивации и энергии. В качестве должностных лиц с полным рабочим днём я и Зухуршо почти все делали сами — мы были кассирами, бухгалтерами, кредитными экспертами, маркетологами и т. д. Мы ходили по магазинам, предлагали свои листовки, разъясняли концепцию «Алифа».

Сегодня я могу позволить себе гордиться достижениями «Алифа», и делить свое время на несколько проектов. «Алиф» во главе с Зухуршо, имеет более 40 сотрудников, средний возраст которых составляет 25 лет. Мы предлагаем широкий спектр услуг, портфель и клиентская база нашей организации продолжает расти. Мы вышли на рынок с новыми продуктами, аналогов которых не было в Таджикистане, и надеемся продолжать это. Мы внедрили беспроцентные потребительские кредиты, депозиты, основанные на разделении доходов (вместо фиксированных процентных ставок), агентский банкинг, и многое другое. Недавно мы запустили первый в Таджикистане онлайн-магазин товаров в рассрочку — alif.shop, где любой посетитель может выбрать товар и с легкостью оформить заявку на рассрочку. В настоящее время мы тестируем наши пластиковые карты и готовим уникальное предложение для населения.

Мы разработали собственную автоматизированную банковскую систему (АБС) — весьма сложное программное обеспечение, которое банки обычно покупают за миллионы долларов. Мы также создали свою систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), онлайн-рейтинг, и многие другие интеллектуальные активы в области FinTech, которыми я очень горжусь.

Но больше всего я горжусь нашей командой — теми, кто делает «Алиф» таким, какой он есть. Они были выбраны из тысячи кандидатов, испытательный срок прошли не многие, в итоге с нами остались лучшие. Персонал «Алифа» это отзывчивые, вежливые, энергичные, дальновидные люди, а самое главное, они очень заботятся о наших клиентах.

В «Алифе», с близким другом и соучредителем «Алифа» — Зухуршо

За этот период, я также некоторое время проработал в госсекторе. В 2015 году, в один из самых сложных периодов для нашей экономики, в течение четырёх месяцев я имел честь работать в нашем Национальном банке. Эти четыре месяца научили меня невероятно многому в отношении нашей денежной, и косвенно, нашей фискальной политики. Это время помогло мне по-новому взглянуть на проекты, которые мы реализовываем в Таджикистане.

Среди других проектов, где я вовлечен, также стоит отметить Somon.tj. Благодаря профессиональной команде, возглавляемой Диловаром Амоновым и Джахонгиром Забировым, этот портал превратился в один из самых крупнейших таджикских сайтов по посещаемости. Мы основали Somon.tj в 2013 совместно с компанией «adMedia», а к 2015 году к нам присоединился отличный иностранный партнёр «Larixon Classifieds», который обладает глубокими знаниями и помогает делать наш проект максимально полезным и удобным для всех его пользователей. Я горжусь тем, что Somon.tj позволяет многим людям находить работу, жилье, автомобили и даже домашних животных, тем самым, по мере возможности, упрощая жизнь своих пользователей.

Ключевой урок, который я еще раз извлек от проекта Somon.tj — это важность команды. Дело в том, что до разработки Somon.tj совместно с командой «adMedia», я начинал идентичный проект с другим коллективом. Проект назывался Shaftolu.tj (я позже понял, что названия сайтов должны быть короткими и простыми, в идеале без sh, kh и прочих сложных для правописания звуков). Ребята из команды Shaftolu.tj были молодые и энергичные, но, на тот момент, мы не совсем были готовы всецело посветить себя проекту, поэтому проект не стал успешным.

…К сожалению, в нашем регионе брать кого-то на работу через знакомых довольно привычное дело. Нас до сих пор просят нанять на работу чьего-то знакомого, и нам приходится прилагать огромные усилия, чтобы отказать дипломатично. Не может быть ничего фундаментальнее, чем приверженность принципу найма людей на основе меритократического процесса.

Разделяя убеждение, что люди являются ключом к развитию, с нашими таджикскими соотечественниками, часть которых проживают в Великобритании, более пяти лет назад мы создали благотворительный фонд «Пешрафт». Фонд предоставляет стипендию учащимся средних школ, и консультирует их по вопросам дальнейшего обучения и карьеры, а также вовлекает их в разные волонтёрские проекты. Таким образом, мы уже имели честь сыграть свою небольшую роль в учебном и профессиональном росте более 300 старшеклассников, и нам очень приятно наблюдать, как они добиваются успехов в жизни.

Тренинг для пешрафтовцев

В заключении, я хотел бы выразить свою благодарность судьбе простыми словами — каждое утро я не могу дождаться начала работы, а вечером с удовольствием возвращаюсь к своей семье. Основная причина этому и тем самым величайшее счастье в моей жизни, заключается в окружающих меня людях. Оглядываясь назад, я вижу, насколько важную роль играли эти люди — мои родители, всецело посвященные своей доброте, мой дядя с его любовью к книгам, мой английский наставник из детства, мои университетские профессора и их рекомендации. И в последние несколько лет мою жизнь красят моя терпеливая и добрая супруга. Мой друг и один из соучредителей «Алифа», Зухуршо - человек с сильным характером, преданный своим принципам и дисциплине. Мой друг и соучредитель «Алифа», Фирдавс - один из самых добросовестных и принципиальных юристов нашей страны. Соучредитель Somon.tj, Диловар - человек большой скромности, интеллекта и предпринимательской энергии. Соучредители «Пешрафта» — очень щедрые, интересные и прогрессивные люди; и если позволите мне перечислить по именам, одного за другим, всех членов команд из «Алифа», Somon.tj, «Пешрафта», «Trip to Tajikistan» и остальных проектов, я с радостью подробно расскажу о каждом из них. На них держатся наши совместные усилия и проекты.

В конечном счёте, поиск и нахождение этих людей и являлся главной причиной, почему я вернулся в Таджикистан. Я с нетерпением жду наши совместные достижения и неудачи, вызовы и возможности, сомнения и убеждения, а также всевозможные взлёты и падения, которые может преподнести нам судьба.

О потенциале таджикской молодежи

— Мы часто недооцениваем преимущества рождения в Таджикистане. Для тех, кто выбирает более высокие цели для достижения в своей жизни, мало что может быть так вдохновляюще, чем понимание того, что любой вклад и усилие в Таджикистане приносит соразмерно намного больший результат, чем во многих других развитых странах мира. Только в трудных ситуациях способные люди могут выделиться от других. Таким образом, жизненные трудности могут мотивировать либо на действие, либо на бездействие, в зависимости от того, как мы смотрим на вещи.

Через «Пешрафт» и «Алиф», у меня есть возможность встретиться со многими молодыми людьми, и я радуюсь, когда вижу огонь в их глазах. Сегодня у нас намного больше возможностей, чем имели наши родители. Намного легче выехать учится зарубежом — на западе, или вернутся и открыть свой бизнес в Таджикистане. Трудности есть и будут, но продуктивнее смотреть на будущее с оптимизмом.

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