Криштиану Роналду обвинили в уклонении от уплаты налогов. Соответствующий иск в отношении нападающего мадридского «Реала» был подан испанской прокуратурой, сообщает Евроньюс.

По информации прокуратуры, португалец не доплатил в госказну 14.7 миллионов евро между 2011 и 2014 годами. В заявлении прокуратуры говорится, что Роналду «сознательно использовал организацию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании».

В общей сложности футболист обвиняется в четырех эпизодах финансовых махинаций. По совокупности нарушений он может получить наказание в виде лишения свободы от одного года до пяти лет.

Сроки до двух лет за подобные финансовые нарушения в Испании обычно являются условными.