Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о присвоении своей старшей дочери, главе Исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон классного чина Государственного советника юстиции РТ.

Соответствующий указ был подписан президентом 26 мая этого года, но в распоряжение СМИ он попал только сегодня.

Классный чин Государственного советника юстиции является самым высоким в иерархии чинов в органах прокуратуры и юстиции.

Старшая дочь президента Таджикистана, Озода Рахмон была назначена руководителем Исполнительного аппарата президента в 2016 году. До этого Озода Рахмон являлась первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана. Ее супруг Джамолиддин Нуралиев занимает пост первого заместителя председателя Национально банка Таджикистана.

Совсем недавно стало упоминаться о средней дочери президента – Рухшоне. На прошлой неделе она презентовала свою книгу «Основы дипломатической службы». Рухшона Рахмонова занимает пост заместителя начальника Управления международных организаций министерства иностранных дел Таджикистана.

Старший сын президента, Рустам Эмомали является мэром Душанбе.

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