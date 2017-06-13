Внешнеполитическая служба Евросоюза призвала «без промедления освободить» задержанных участников антикоррупционного митинга в городах России. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет РБК.



«Задержание сегодня [12 июня] российскими властями сотен мирных демонстрантов и использование насилия против них в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране угрожает основополагающей свободе слова, ассоциаций и собраний в Российской Федерации», — говорится в заявлении.



Также внешнеполитическая служба ЕС в очередной раз призвала российские власти соблюдать международные обязательства, в том числе обязательства перед Советом Европы и ОБСЕ, а также полностью обеспечить соблюдение прав задержанных.

Акция оппозиции на Тверской улице в Москве РБК 1 /21

Ранее Белый дом осудил задержание сотен участников акций протеста в России. «Задержание мирных протестующих, правозащитников и журналистов противоречит основным демократическим ценностям», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он добавил, что Белый дом будет следить за развитием ситуации.

Во время акции протеста в центре Москвы в День России, 12 июня, были задержаны 866 человек, 32 из которых были оставлены на ночь в 11 отделениях полиции города, об этом сообщает «ОВД-Инфо» (организация оказывает поддержку задержанным).



По этим же данным, после задержаний на аналогичной акции в Санкт-Петербурге по данным на 3:00 мск в отделениях полиции находились 245 человек. Остались ли все они там до утра, неизвестно.

Накануне в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции во власти. В нескольких городах митинги были несанкционированными и сопровождались массовыми задержаниями. По данным МВД, общее количество участников в Москве составило 4,5 тыс. человек.