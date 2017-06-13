Двое жителей Согда - 22 и 21-летние уроженцы Бободжон Гафуровского района, задушили своего 21-летнего земляка-водителя, утопили тело в Сырдарье и продали его машину в Кыргызстане, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
Задержанные, которые ранее отбывали наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также кражу, задушили парня в салоне его автомашины еще 8 июня, затем тело покойника они сбросили в реку Сырдарья, отогнали принадлежащую ему автомашину «Опель-Астра» в Лейлекский район Кыргызстана, и продали пока неизвестному следствию лицу за 6 тыс. сомони.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 УК (убийство) Таджикистана.
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Житель Согда2 часа назад
Заголовок "Жители Согда задушили водителя и продали его машину в Кыргызстане" - звучит устрашающе, как будто все 2,5 миллиона жителей Согда задушили беднягу и продали его машину. Будьте корректны в заголовках.
Спецагент2 часа назад
Классическая схема бандитов из Согдийской области. В 90-е там с бандитизмом был кошмар, когда граница с Узбекистаном была открытая.