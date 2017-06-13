Сборная Таджикистана по спортивной борьбе в составе 4 спортсменов отправляется в Китайский Тайбэй (Тайвань) для участия в очередном молодежном чемпионате Азии.

В состав команды вошли борец вольного стиля Фируз Якубов (до 96 кг) и три представителя греко-римской борьбы – Фаридун Ахмедов (до 66 кг), Тохирджон Охунов (до 84 кг) и Сухродж Азизов (до 120 кг).

В прошлом году Сухродж Азизов стал серебряным призером чемпионата Азии среди молодёжи, который прошел в Маниле (Филиппины). Тогда бронзовую медаль выиграл и борец вольного стиля Абулкосим Файзиев в весе до 60 кг. Об этом сообщили тренеры молодёжных сборных команд Таджикистана по вольной и греко-римской борьбе Абдурозик Олимов и Фаррух Беков.

Чемпионат Азии среди взрослых борцов прошел с 10 по 14 мая в Дели, где бронзовую медаль завоевал Бахтовар Хасанов в весе до 75 кг.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА И АЗИИ НА 2017 ГОД

15-18 июня – чемпионат Азии среди молодёжи, Тайчунг (Китайский Тайбей);

20-23 июля – чемпионат Азии среди юношей, Бангкок (Таиланд);

1-6 августа – чемпионат мира среди молодёжи, Тампере (Финляндия);

21-26 августа – чемпионат мира среди взрослых, Париж (Франция);

5-10 сентября – чемпионат мира среди юношей, Афины (Греция);

17-27 сентября – Азиатские Игры в закрытых помещениях, Ашхабад (Туркменистан);

10-15 октября – чемпионат мира среди ветеранов, Пловдив (Болгария).