Бездомных собак на улицах Душанбе отстреливают (хотя говорят, что нет), такие «мероприятия» в столице проводят по утрам, четыре раза в неделю. Затем трупы везут на городскую свалку в специальные ямы «Беккари», но довозят туда не всех.

Тема отстрела бездомных животных в столице Таджикистана - долгоиграющая. В том смысле, что жители города регулярно сообщают о кровавых сценах, которые разворачиваются во дворах жилых домов, после этих рассказов местные СМИ идут к чиновникам, берут комментарии, пишут статьи, читатели возмущаются. И так до следующего раза.

Убивают бездомных собак в Душанбе постоянно - например, в районе Исмоила Сомони четыре раза в неделю, с 3:30 до 8:00. Конечно, каждый рабочий день «охотников» в прессу не попадает, журналисты говорят об этом, пока у кого-нибудь из горожан не выдержат нервы, и он не распишет картину отстрела в самых ярких красках.

Вот что написала на свой страничке в Фейсбуке Валентина Касымбекова, жительница Душанбе, журналист: «В 2 часа ночи прямо под окном нашего многоквартирного дома в 63 мкр. Душанбе стреляли. Всего было три выстрела. После первого раздался оглушительный собачий крик, который вернее назвать горьким плачем. Я выглянула в окно и увидела убегающую собаку и двух уродов, один из них держал в руках длинное ружье. Они неторопливо шли по придомовой аллее вслед за истекающей кровью собакой…»

Или вот еще одна цитата из поста на Фейсбуке, от Машуры Усмановой: «Первый летний день, и, казалось, ничто не должно его омрачить. Но: всю ночь в районе аэропорта отстреливали собак. Это был какой-то кошмар! Видели из балкона, как за задние ноги волочили раненную собаку, пытавшуюся вырваться... А утром во дворе лежали застреленные кошки…».

И такие истории может рассказать каждый душанбинец.

«МЫ НЕ СТРЕЛЯЕМ»

Начитавшись душераздирающих постов в Фейсбуке, мы в очередной раз обращаемся в городскую администрацию, чтобы узнать о том, есть ли какие-либо изменения или хотя бы намерения изменить эту ситуацию. Например, когда наши партнеры из «Азии Плюс» писали об этой проблеме в 2009 году, в дорожно-эксплуатационном управлении района Фирдавси (за бездомных собак в городе отвечают именно районные ДЭУ) нам говорили, что отстрел собак - это вынужденные меры, потому что собаки опасны для горожан. И главная проблема заключается только в отсутствии специального оружия для отстрела.

В этот раз нам посоветовали обратиться в ДЭУ района Исмоила Сомони, к сотруднику управления Фаридуну Раджабову.

По телефону Раджабов сказал нам, что при этом ДЭУ есть даже специальные помещения, где содержатся отловленные собаки. На деле «помещения» - это пара небольших вольеров, пол в них засыпан хлоркой; есть здесь и миски с водой и даже пустые кастрюли, вроде как для еды. Правда, собак в клетках нет. Находятся эти вольеры на территории автобазы в районе базара «Мехргон».

Раджабов показывает нам документы, в которых в таблицу аккуратно внесены данные: январь – 55 собак, 6 кошек; февраль – 24 собаки, 0 кошек; март – 45 собак, 0 кошек. Итого – 174 собаки и 6 кошек за 5 месяцев этого года.

- Отстреляли? – спрашиваем Раджабова.

- Нет, отловили, - говорит он и показывает орудие отлова – самодельный большой сачок, который лежит тут же у вольеров.

- Вы их ловите, а потом?

- А потом пять дней держим в этих вольерах, если хозяева не приходят, то отвозим их на городскую свалку, которая расположена на 11 км по трассе Душанбе-Вахдат.

- И там стреляете?

- Честно говоря, я не знаю. Отсюда их забирают живых, увозят на городскую свалку, там есть специальные ямы «Беккари»…

- Но эти ямы ведь для трупов?

- Честно говоря, я не знаю. У нас нет оружия, мы не стреляем…

НА СВАЛКУ ПРИВОЗЯТ ТОЛЬКО ТРУПЫ

Вообще сомнений в том, что в ямы «Беккари» (а это сооружения из влаго-термостойкого материала для обеззараживания трупов животных, врытые в землю) привозят именно мертвых собак и кошек, у нас не было. Понятное дело, что Раджабов просто не захотел об этом говорить. Но мы все-таки поехали на городскую свалку, чтобы самим увидеть ямы.

На душанбинской городской свалке, как обычно, смрад, горы отходов, в которых копошатся люди в поисках пластика, металла и прочих материалов для сдачи на переработку. Нам объясняют, что «ямы для собак» находятся за горами мусора и добраться до них не так-то легко. Пытаемся попасть к ним на машине, объезжаем свалку, но все равно оказываемся в тупике. Видимо, до нас в такой же тупик попали и сотрудники одного из городских ДЭУ, которые пробирались к ямам – у них не получилось, и трупы убитых собак они свалили в кучу мусора.

Мы до ям все-таки добрались – они находятся на забетонированной площадке, врыты в землю на глубину, наверное, 8-10 метров. Правда, заглянуть в них сложно, смрад стоит такой, что дышать трудно.

Сотрудники свалки объясняют нам, что трупы животных привозят сюда ежедневно, штук по десять-пятнадцать. Обычно сбрасывают в ямы, но вот сегодня произошла какая-то накладка, и трупы выбросили прямо в мусор.

ЭТУ ПРОБЛЕМУ ДО КОНЦА ЕЩЕ НИКТО В МИРЕ НЕ РЕШИЛ

Кандидат биологических наук Алихон Латифи, знаток и большой любитель собак, говорит, что нигде в мире эту проблему до конца еще не удалось решить.

- Например, в Москве была принята программа стерилизации бездомных животных, которых после проведения процедуры выпускали, считая, что они часть городской экосистемы. Но бродячих собак от этого не стало меньше, потому что их количество в большей степени увеличивается не из-за естественного размножения, а из-за того, что люди берут щенков, а затем выбрасывают их на улицу, - говорит он.

Что касается строительства и содержания питомников для бездомных животных, то, по мнению Латифи, Таджикистан это экономически не потянет.

- Даже в США бездомных собак держат в питомниках определенное количество времени, а затем все равно усыпляют, - объясняет эксперт.

Впрочем, Латифи категорически против использования огнестрельного оружия для отстрела животных в городе, потому что это намного опаснее для горожан, чем сами собаки.

- Может отрикошетить; неизвестно, куда пуля полетит, по моему мнению, нужно категорически запретить стрельбу в городе, - считает Латифи.

О том, что стрельба в городе, кроме физической опасности, несет и психологическую, говорит и врач-психолог Алексей Чудинов.

- Люди, наблюдающие сцены жестокости на улице, в обществе, как дети, так и взрослые, особенно со слабой психикой, подвергаются риску серьезных проблем в будущем. В подсознании человека, однажды пережившего любую травмирующую ситуацию, формируется «блок», который может принять соматическую форму любой болезни - например, бессонницы или гипертонии. Могут возникнуть и серьезные психологические проблемы - социопатия, фобии, маниакальные наклонности, пьянство или наркомания, - рассказывает Чудинов.

По словам эксперта, особенно вид кровавых сцен, связанных с отстрелом собак, опасен для детей и подростков, которые не умеют адекватно анализировать происходящее.

Почти все душанбинские дети и подростки такие сцены уже видели.