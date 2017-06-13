Бездомных собак на улицах Душанбе отстреливают (хотя говорят, что нет), такие «мероприятия» в столице проводят по утрам, четыре раза в неделю. Затем трупы везут на городскую свалку в специальные ямы «Беккари», но довозят туда не всех.
Тема отстрела бездомных животных в столице Таджикистана - долгоиграющая. В том смысле, что жители города регулярно сообщают о кровавых сценах, которые разворачиваются во дворах жилых домов, после этих рассказов местные СМИ идут к чиновникам, берут комментарии, пишут статьи, читатели возмущаются. И так до следующего раза.
Убивают бездомных собак в Душанбе постоянно - например, в районе Исмоила Сомони четыре раза в неделю, с 3:30 до 8:00. Конечно, каждый рабочий день «охотников» в прессу не попадает, журналисты говорят об этом, пока у кого-нибудь из горожан не выдержат нервы, и он не распишет картину отстрела в самых ярких красках.
Вот что написала на свой страничке в Фейсбуке Валентина Касымбекова, жительница Душанбе, журналист: «В 2 часа ночи прямо под окном нашего многоквартирного дома в 63 мкр. Душанбе стреляли. Всего было три выстрела. После первого раздался оглушительный собачий крик, который вернее назвать горьким плачем. Я выглянула в окно и увидела убегающую собаку и двух уродов, один из них держал в руках длинное ружье. Они неторопливо шли по придомовой аллее вслед за истекающей кровью собакой…»
Или вот еще одна цитата из поста на Фейсбуке, от Машуры Усмановой: «Первый летний день, и, казалось, ничто не должно его омрачить. Но: всю ночь в районе аэропорта отстреливали собак. Это был какой-то кошмар! Видели из балкона, как за задние ноги волочили раненную собаку, пытавшуюся вырваться... А утром во дворе лежали застреленные кошки…».
И такие истории может рассказать каждый душанбинец.
«МЫ НЕ СТРЕЛЯЕМ»
Начитавшись душераздирающих постов в Фейсбуке, мы в очередной раз обращаемся в городскую администрацию, чтобы узнать о том, есть ли какие-либо изменения или хотя бы намерения изменить эту ситуацию. Например, когда наши партнеры из «Азии Плюс» писали об этой проблеме в 2009 году, в дорожно-эксплуатационном управлении района Фирдавси (за бездомных собак в городе отвечают именно районные ДЭУ) нам говорили, что отстрел собак - это вынужденные меры, потому что собаки опасны для горожан. И главная проблема заключается только в отсутствии специального оружия для отстрела.
В этот раз нам посоветовали обратиться в ДЭУ района Исмоила Сомони, к сотруднику управления Фаридуну Раджабову.
По телефону Раджабов сказал нам, что при этом ДЭУ есть даже специальные помещения, где содержатся отловленные собаки. На деле «помещения» - это пара небольших вольеров, пол в них засыпан хлоркой; есть здесь и миски с водой и даже пустые кастрюли, вроде как для еды. Правда, собак в клетках нет. Находятся эти вольеры на территории автобазы в районе базара «Мехргон».
Раджабов показывает нам документы, в которых в таблицу аккуратно внесены данные: январь – 55 собак, 6 кошек; февраль – 24 собаки, 0 кошек; март – 45 собак, 0 кошек. Итого – 174 собаки и 6 кошек за 5 месяцев этого года.
- Отстреляли? – спрашиваем Раджабова.
- Нет, отловили, - говорит он и показывает орудие отлова – самодельный большой сачок, который лежит тут же у вольеров.
- Вы их ловите, а потом?
- А потом пять дней держим в этих вольерах, если хозяева не приходят, то отвозим их на городскую свалку, которая расположена на 11 км по трассе Душанбе-Вахдат.
- И там стреляете?
- Честно говоря, я не знаю. Отсюда их забирают живых, увозят на городскую свалку, там есть специальные ямы «Беккари»…
- Но эти ямы ведь для трупов?
- Честно говоря, я не знаю. У нас нет оружия, мы не стреляем…
НА СВАЛКУ ПРИВОЗЯТ ТОЛЬКО ТРУПЫ
Вообще сомнений в том, что в ямы «Беккари» (а это сооружения из влаго-термостойкого материала для обеззараживания трупов животных, врытые в землю) привозят именно мертвых собак и кошек, у нас не было. Понятное дело, что Раджабов просто не захотел об этом говорить. Но мы все-таки поехали на городскую свалку, чтобы самим увидеть ямы.
На душанбинской городской свалке, как обычно, смрад, горы отходов, в которых копошатся люди в поисках пластика, металла и прочих материалов для сдачи на переработку. Нам объясняют, что «ямы для собак» находятся за горами мусора и добраться до них не так-то легко. Пытаемся попасть к ним на машине, объезжаем свалку, но все равно оказываемся в тупике. Видимо, до нас в такой же тупик попали и сотрудники одного из городских ДЭУ, которые пробирались к ямам – у них не получилось, и трупы убитых собак они свалили в кучу мусора.
Мы до ям все-таки добрались – они находятся на забетонированной площадке, врыты в землю на глубину, наверное, 8-10 метров. Правда, заглянуть в них сложно, смрад стоит такой, что дышать трудно.
Сотрудники свалки объясняют нам, что трупы животных привозят сюда ежедневно, штук по десять-пятнадцать. Обычно сбрасывают в ямы, но вот сегодня произошла какая-то накладка, и трупы выбросили прямо в мусор.
ЭТУ ПРОБЛЕМУ ДО КОНЦА ЕЩЕ НИКТО В МИРЕ НЕ РЕШИЛ
Кандидат биологических наук Алихон Латифи, знаток и большой любитель собак, говорит, что нигде в мире эту проблему до конца еще не удалось решить.
- Например, в Москве была принята программа стерилизации бездомных животных, которых после проведения процедуры выпускали, считая, что они часть городской экосистемы. Но бродячих собак от этого не стало меньше, потому что их количество в большей степени увеличивается не из-за естественного размножения, а из-за того, что люди берут щенков, а затем выбрасывают их на улицу, - говорит он.
Что касается строительства и содержания питомников для бездомных животных, то, по мнению Латифи, Таджикистан это экономически не потянет.
- Даже в США бездомных собак держат в питомниках определенное количество времени, а затем все равно усыпляют, - объясняет эксперт.
Впрочем, Латифи категорически против использования огнестрельного оружия для отстрела животных в городе, потому что это намного опаснее для горожан, чем сами собаки.
- Может отрикошетить; неизвестно, куда пуля полетит, по моему мнению, нужно категорически запретить стрельбу в городе, - считает Латифи.
О том, что стрельба в городе, кроме физической опасности, несет и психологическую, говорит и врач-психолог Алексей Чудинов.
- Люди, наблюдающие сцены жестокости на улице, в обществе, как дети, так и взрослые, особенно со слабой психикой, подвергаются риску серьезных проблем в будущем. В подсознании человека, однажды пережившего любую травмирующую ситуацию, формируется «блок», который может принять соматическую форму любой болезни - например, бессонницы или гипертонии. Могут возникнуть и серьезные психологические проблемы - социопатия, фобии, маниакальные наклонности, пьянство или наркомания, - рассказывает Чудинов.
По словам эксперта, особенно вид кровавых сцен, связанных с отстрелом собак, опасен для детей и подростков, которые не умеют адекватно анализировать происходящее.
Почти все душанбинские дети и подростки такие сцены уже видели.
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Шахри1 час назад
Не думаю, что отсутствие питомников для бродячих животных нужно оправдывать отсутствием бюджета на это у государства. Многие питомники существуют за счет пожертвований и грантов. Приюты нужны, хотя бы для того, чтобы показать и детям и взрослым, что жизнь (не важно чью) надо уважать! Убийство животных прямая дорога к убийству людей. Кстати, ученые говорят, что 90 процентов маньяков в детстве жестоко обращались с животными. Бережное отношение к окружающему это основа воспитания здорового человека и животные часть этого воспитания! Конечно, животных надо убрать с улиц (озлобленные, они могут нападать, заболевать бешенством и тд.), но делать это надо цивилизационным путем! Создавать приюты, обязывать владельцев прививать своих животных, стерилизовать, не выпускать на улицу, а выгуливать с намордником и поводком.
Личное наблюдение: в основной своей массе наш народ (таджики и узбеки) не любит ни собак ни кошек (какими бы священными они не были бы по Исламу) и часто их травит независимо от того хорошие они или плохие животные и с хозяевами или без. Они искренне не понимают о чем ты говоришь, когда говоришь о жестокости против животных. Очень трудно пробить эту стену непонимания. Школа бы наверное помогла (при условии понимающих учителей) и специальные программы о любви к природе (только кто вот их утвердить и проведет?!)
Гость1 час назад
Ребята, группа активистов готовит петицию на имя мэра Душанбе с требованием остановить живодёрство. Все неравнодушные могут присоединиться. Оставить заявку можно в комментариях под постом:
http://facebook.com/groups/1624810637802844?view=permalink&id=1927005747...
Гость1 час назад
Пора бы решить этот вопрос ... А то ночью не сможешь идти по улицам потому что везде собаки ... Все ночью отпускают всех собак на улиц ну или сбегают из дома без намордников ... Вам то то легче смотреть как их убивают .. а не боитесь что этисобаки в ночи на улице вас не покусают и убьют?)Ц