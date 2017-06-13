Measuring gold bars weighing 5, 10, 20, 50 and 100 grams have been put on sale in Tajikistan.
Озоде Рахмон присвоен высший чин Госсоветника юстиции
Прокуроры Мэриленда и Вашингтона подали в суд на Трампа
ВБ: Всего 17% населения в Таджикистане регулярно пользуются интернетом
Таджикские борцы отправляются на Тайвань
Охота убивать: как расправляются с бездомными животными
ЕС призвал освободить задержанных участников акции протеста в России
Жители Согда задушили водителя и продали его машину в Кыргызстане
Авторизуйтесь, пожалуйста