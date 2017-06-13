Вашингтон осуждает массовые задержания мирных протестующих на акциях в российских городах, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает Радио "Свобода".

"Граждане России, как и все люди, достойны правительства, которое поддерживает открытость выражения мнения", – заявил Спайсер.

США призвали Москву отпустить задержанных.

В понедельник, в День России по стране прошли массовые манифестации против коррупции. В Москве и Санкт-Петербурге митинги не были согласованы с властями. В МВД заявили, что задержаны более 150 человек. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны не менее 730 человек в Москве, в Петербурге число задержанных приближается к 500.

Был задержан и организатор митингов оппозиционер Алексей Навальный.