День России против коррупции: только в Москве и Петербурге более 1200 задержанных.

На антикоррупционной акции в центре Москвы 12 июня задержаны более 700 человек. Об этом сообщает издание «ОВД-Инфо». По его информации, задержанных отвезли в 39 отделов полиции. В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

Пресс-центр МВД, как сообщает агентство «Интерфакс», распространил информацию о 150 задержанных.

В Петербурге, по данным МВД, задержаны 500 человек. Городские власти ранее сообщили, что в полицию доставили более 300 участников акции.

Вчкера же Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток. Навального задержали днем 12 июня рядом с его домом, когда политик собирался на антикоррупционную акцию на Тверской улице.

Навальный обвинялся в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

На суде Навальный просил перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вечером 11 июня объявил о переносе антикоррупционной акции в День России с проспекта Сахарова, где ее проведение было согласовано с властями Москвы, на Тверскую улицу, где в это время проходил фестиваль исторической реконструкции. Навальный объяснил это тем, что прокатные компании по требованию мэрии Москвы отказываются ставить сцену и звук на проспекте Сахарова.

В Петербурге митингующие собрались на Марсовом поле. Городские власти предлагали провести акцию в Удельном парке.

По официальным данным, в акции в Москве участвовали около пяти тысяч человек, в Петербурге — около трех с половиной тысяч.