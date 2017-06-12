В День России в Москве проходят протестные акции, в том числе митинг против реновации столичного жилого фонда и мероприятие, организованное Фонда борьбы с коррупцией, перенос места проведения которого на Тверскую улицу московские власти уже назвали провокацией.

К этому часу в центре Москвы задержаны более 400 человек, принимавших участие в антикоррупционной акции, сообщает «ОВД-Инфо». В основном задержания проходили в районе Тверской улицы, куда призвал выйти своих сторонников глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Корреспонденты «Медузы» с места событий утверждают, что задержания продолжаются. В том числе полицейские уводят в автозаки людей, которые не скандировали никаких лозунгов и не несли плакатов.

На Тверской сотрудники ОМОНа продолжают задержания, Пушкинская площадь оцеплена, а прохожих полиция вытесняет на Тверской бульвар.

12 июня в Москве на проспекте Сахарова должна была состояться согласованная с мэрией антикоррупционная акция, но Навальный объявил о ее отмене и переносе на Тверскую улицу в связи с тем, что не удалось установить сцену и звуковую аппаратуру. Навальный утверждал, что компаниям, занимающимся установкой сцен, звонили из мэрии и просили не работать на оппозиционном мероприятии.

Навальный был задержан 12 июня при выходе из дома, добраться до Тверской улицы он не сумел. Помимо прочих, на акции были задержаны политики Илья Яшин, Владислав Мальцев и многие другие.

В Санкт-Петербурге на аналогичной акции на Марсовом поле, проведение которой не было согласовано властями города, задержали около 300 человек.

В других городах, где также прошли многотысячные митинги, столь массовых задержаний не было, но несколько десятков человек задержали.