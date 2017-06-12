Свыше 6 тысяч долларов собрали авторы проекта "Голубые купола и оранжевые крыши", который расскажет всему миру о Центральной Азии, и, в частности, о Таджикистане. Сбор средств на издание книги о маленьком таджикском мальчике Барзу продолжается. Авторы призывают не оставаться равнодушными и помочь собрать всю необходимую сумму – 18 тысяч долларов.

Напомним, проект книги о приключениях таджикского мальчика Барзу был запущен весной. Его автор - основательница «Barzu World» Марина Эбрамс проживает в США.

Идея создать серию увлекательных книг о таджикском мальчике Барзу, через которые юные читатели познакомятся не только с самобытной культурой таджикского народа, но и постепенно узнают много интересного о других народностях и странах Азии, родилась у Марины после того, как она увидела графики таджикского художника Фарруха Негматзаде.

Так, графические изображения на кружках, выполненных таджикским художником Фаррухом Неъматзаде, попав в Америку, дали жизнь оригинальному проекту, который запустился в интернете под названием "Голубые купола и оранжевые крыши".

Изображения на кружках, которые привез в США из Таджикистана муж Марины Джошуа, настолько впечатлили женщину, что она сразу же начала воображать истории и рассказывать их своим детям. Так родилась идея создать книгу о мальчике Барзу.

В парнеры она пригласила самого Фарруха Негматзаде, который нарисовал для книги 35 красочных иллюстраций на полный разворот.

Марина уже более года работает над своей уникальной книгой. За это время она забросала друзей из Таджикистана и Узбекистана сотнями вопросов, общалась с экспертами, снова слетала в регион, посетила тандырные мастерские и обработала массу исторического и этнографического материала.

Подробно ознакомиться с проектом и узнать, как перечислить деньги на издание книги можно тут.