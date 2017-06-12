По сравнению с прошлым понедельником, цены на продукты питания первой необходимости вновь немного снизились. Если сравнивать с началом поста, когда цены резко пошли вверх, то на сегодняшний день снижение довольно ощутимо.

Накануне священного месяца Рамазан столичные власти пообещали, что цены на продукты питания первой необходимости расти не будут. На снижении цен на сельхозпродукции могли сказаться две причины – регулярно проводимые в городе ярмарки сельхозпродукции и увеличение товаров на рынках. Сельхозпродукции на базарах действительно стало больше.

Напомним, обзор цен на рынках мы делаем еженедельно – по понедельникам в течение всего месяца и, в итоге, увидим, насколько дорожала (или дешевела) наша жизнь во время поста.

Цены в регионах республики сильно разнятся, поэтому мы указываем только столичные цены, принимая во внимание, что сам по себе Душанбе является «импортером» сельскохозяйственного продовольствия.

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