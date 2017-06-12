Правительством Таджикистана подготовлены и направлены в нижнюю палату парламента страны поправки в закон «О Госбюджете на 2017 год».

Согласно предложенным поправкам от уплаты налогов на добавленную стоимость и таможенных сборов будет освобожден один универсальный ангиографический комплекс, который будет ввезен в республику для нужд Министерства здравоохранения и социальной защиты страны, сообщил «АП» источник в парламенте республики.

Но источник не уточнил, какая именно модель оборудования будет ввезена, и какую сумму недополучит от освобождения от налогов Госбюджет.

Ангиографическое оборудование предназначено для неинвазивного обследования состояния кровеносных сосудов, выявляет их повреждения, а также протяженность патологического процесса. При проведении процедуры ангиографии в сосудистое русло вводится рентгеноконтрастное вещество и производится серия рентгеновских снимков.

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