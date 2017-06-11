АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 12 июня в Душанбе прибудет технический рейс авиакомпании «Туркменистан», который привезет в столицу Таджикистана туркменскую делегацию. В Душанбе будет обсуждаться вопрос сотрудничества и открытия рейса Ашхабад-Душанбе-Ашхабад

- 12 июня в Душанбе прибудет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Здесь он встретится с президентом Эмомали Рахмоном и примет участие на конференции по устойчивому развитию

- 12 июня, в 11:00 часов в гостинице «Хаятт Ридженси Душанбе» (конференц-зал «Брюссель-2») накануне матча второго тура группового раунда отборочного турнира Кубка Азии-2019 в квартете «F» между национальными сборными Таджикистана и Филиппин состоится предматчевая пресс-конференция.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ИЮНЯ

2008 - В ГБАО создана первая туристическая ассоциация (ПЭКТА).

ДНИ РОЖДЕНИЯ –12 ИЮНЯ

1936 – Родился ученый исторических наук, профессор Темур Мухиддинов.

1938 – Родился журналист Мухтор Мирзо.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (ночью выше 3500 м снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 37-39 тепла.