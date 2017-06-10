Очередь в сервисных центрах "МегаФон Таджикистан" в Душанбе. 10 июня 2017 года

Сотовая компания «ТТ-мобайл», работающая в Таджикистане под брендом «Мегафон Таджикистан», начала поэтапное отключение сим-карт, владельцы которых не прошли обязательную перерегистрацию номера. Однако отключенными оказались и те абоненты, которые прошли перерегистрацию.

О проблемах со связью абоненты «МегаФон Таджикистан» стали писать еще вчера вечером. Позже у некоторых абонентов связь появилась, а некоторые ее так и не дождались, и отправились утром в офисы компании, чтобы узнать причину.

Сегодня утром в центрах обслуживания «МегаФон Таджикистан» можно было увидеть большие очереди. Как рассказывали «АП» несколько абонентов сотовой компании, им пришлось сегодня утром отстоять в очереди, чтобы повторно перерегистрировать свой номер, хотя эту процедуру они прошли ранее.

С 1 ноября 2016 года по 30 апреля этого года все мобильные операторы в Таджикистане в целях безопасности и по поручению правительства приступили к перерегистрации всех реализованных ранее сим-карт.

Перерегистрация абонентского номера производилась бесплатно. Для этого абоненту любой сотовой компании необходимо было взять с собой паспорт и сим-карту, и дойти до ближайшего центра обслуживания его мобильного оператора.

Как сообщил «АП» Суруш Рахмони, специалист департамента по связям с общественностью «МегаФон Таджикистан», отключение абонентов происходит в соответствии с постановлением правительства, которое требует официальной перерегистрации всех клиентов.

По его словам, все абоненты о предстоящем отключении были уведомлены заранее по средствам смс-рассылок, ivr-сообщений и через средства массовой информации.

«Отключение абонентов происходит не одновременно, а поэтапно, в порядке сегментации номерных ёмкостей в компании. Отключение прошедших перерегистрацию абонентов со стороны компании не производилось. Но если имеют место такие случаи, то компания готова рассмотреть каждый такой случай», - отметил он Суруш Рахмони.

Представитель компании также сообщил, что несмотря на то, что номера отключены, в течение трех месяцев они останутся за клиентами, поэтому у них есть возможность пройти перерегистрацию сейчас.

Согласно данным Службы связи, на ноябрь 2016 года в Таджикистане количество зарегистрированных абонентов мобильной связи составило 10 миллионов человек, из которых 4,9 миллионов являлись активными абонентами.

В декабре 2015 года парламент поддержал поправки к закону об электрической связи, в соответствии с которыми 7 миллионов сим-карт, проданных на тот момент сотовыми компаниями, должны быть перерегистрированы.

Выступая по данному вопросу перед депутатами, первый заместитель главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мансурджон Умаров заявил, что в последние годы в стране без предъявления каких-либо документов реализованы более 70 процентов активных сим-карт операторов мобильной связи.

Он отметил, что сим-карты таджикских операторов мобильной связи свободно продаются на севере Афганистана, там открыты пункты приема платежей для мобильных телефонов Таджикистана.

«Есть информация, что на границе с нашей страной боевики афганского движения «Талибан» активно используют таджикские сим-карты», - сказал Умаров.

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