Согдийский областной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Спитаменским районным судом в отношении двух безработных жителей области, которые признаны виновными к причастности к запрещенной ИДУ.

Спитаменский районный суд приговорил к 17 годам колонии двух граждан Таджикистана 39-летнего Абдували Эгамназарова и 31-летнего Уктама Суярова, за причастность к экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана». Кассационная жалоба, поданная осужденными в областной суд, рассмотрена, приговор оставлен без изменений, сообщили «АП» в областном суде.

Осужденные признаны виновными по ст. 187 часть 2 (организация преступного сообщества, участие в преступном сообществе) и 307 прим 3 часть (организация деятельности экстремистской организации) УК РТ.

По данным представителя суда, Абдували Эгамназаров вступил в ряды ИДУ в 2012 году, находясь в Москве. Там, по данным следствия, он вел активную пропагандистскую деятельность. «Эгамназаров привлек к членству ИДУ своего односельчанина Уктама Суярова. В прошлом году они вместе направили 20 тыс. российских рублей для укрепления позиции членов ИДУ, воюющих в Сирии», - отметили в суде.

Срок наказания осужденные будут отбывать в колонии усиленного режима.

К пяти с половиной годам на севере Таджикистана приговорен житель Худжанда. По данным представителя городского суда, 28-летний Собир Зоиров признан виновным в членстве в запрещенном религиозном движении «Салафия».

По данным следствия, молодой мужчина стал членом «Салафии» также будучи в трудовой миграции в России. Свою пропагандистскую деятельность осужденный начал в 2013 году.

Приговор в отношении Зоирова в законную силу еще не вступил, у него есть 10-дневный срок, чтобы обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.