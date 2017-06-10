Ничего более не объединяет одно поколение как воспоминание о детстве. Общие интересы, лагеря отдыха, игры, мультфильмы ну и конечно же книги. Те самые книжки, которые дарили мир удивительного и прекрасного для тех, кто рос во внегаджетовом мире, кто не был порабощен электронной силой информации.

Детская литература была особым искусством, ибо ребенок был и остается самым справедливым судьей любого творчества, особенно когда оно адресовано ему.

Как-то разбирая библиотеку, я натолкнулась на книгу В.Г.Белинского. Признаюсь он не был в числе моих любимых авторов, но когда я случайно обнаружила издание 40-летней давности в глаза бросилась вот такая фраза:

«Целью детских книжек должно быть не столько занятие детей каким-нибудь делом, не столько предохранение их от дурных привычек и дурного направления, сколько развитие данных им от природы элементов человеческого духа – развитие чувства любви и чувства бесконечного».

Мало, что слышу сегодня о детской (печатной) литературе. Уверена, есть прекрасные авторы. Но как всякий представитель поколения умудренных, часто оглядываюсь назад, чтобы вспомнить то, что, как говорится, стало золотым фондом для литературы в целом.

Фото предоставлено автором Народный писатель Таджикистана Аминджон Шукухи

Советский период таджикской литературы тоже блеснул не одним произведением, которое запомнилось на годы. Одним из таких поистине успехов стала повесть-трилогия народного писателя Таджикистана Аминджона Шукухи – «Откуда вода течёт?». В этом году первому изданию этой книжки исполнилось полвека.

Книга - рассказ для детей дошкольного и младшего школьного возраста - покорила не только детей, но и подростков. Многие взрослые читатели того времени были очарованы этой повестью о двух мальчиках из простой таджикской деревни.

Признаюсь, сама я прочитала эту повесть намного позже, когда пришла мысль перевода ее на английский язык. Прочитав, я стала ну прямо скажем, фанатом-попечителем этого отдельного произведения А.Шукухи, у которого кстати есть прекрасная поэзия и проза для взрослой аудитории.

Повесть завораживает юного (да и взрослого) читателя прямо с первых страниц. Герои повести настолько искренни в своих убеждениях и помыслах, что не симпатизировать им просто нельзя. Попадая из одного приключения в другое, Асад и Самад идут к заветной цели – узнать откуда к ним в арык приходит вода? Спустя 50 лет, значение воды, ее ценности на земле возросло многократно. Аминджон Шукухи проницательно совместил это с интересом детей к воде, ее незаменимой важности в жизни человека.

Все части трилогии изобилуют прекраснейшими сценами, историями, диалогами из уникальной и неподдельно красивой жизни таджикского села. Вместе с тем повесть несет много поучительного и воспитательного самому юному поколению. Автор, говоря современным языком, дарит дополнительный бонус детям. В каждой из частей трилогий повествуется сказка. Сказки эти буквально окутывают ребенка очень простым, но вместе с тем очень важным чувством любви к своему дому, деревне, земле.

Книга сразу нашла широкий отклик. Многие из тех, кто читал ее в детстве, находятся на различных этапах своей жизни. Без преувеличения, всякий раз, когда идёт речь о книге «Откуда вода течёт?», многие просто называют ее лучшим напоминанием о детстве. Я слышала много раз, как дети того поколения, а сегодня государственные мужи или успешные леди, с восторгом и порой с ностальгической слезой, вспоминали об этом бесспорно удачном труде Аминджона Шукухи.

Книга была переиздана много раз. Ее перевели и опубликовали на многие другие языки. И к слову сказать, у меня даже есть один экземпляр на эстонском языке. Кстати английский вариант книги используется для работы со студентами английского отделения таджикского университета. Но вот таджикский текст давно требует переиздания.

Чего таить, я не самый беспристрастный критик творчества Шукухи, но мне кажется, такие произведения должны передаваться еще ни одному поколению. Ибо в них есть практически все, что нужно родителям и школе для воспитания малышей. Красивый и доходчивый язык, прекрасные сюжеты, отображение национальной культуры и поиск доброго, то есть именно то, о чем говорил Белинский.

Очень хочется надеяться, что то наследие, которое так пришлось когда-то по душе одному поколению, его представители, как ответственные за будущее страны, познакомят с ним своих детей и внуков. Пусть лучше при вопросе «Откуда вода течёт?» родитель не начнет свой поиск в гугле, а подарит или прочтет вслух книжку. Уверена, малыш будет доволен, да и он тоже.