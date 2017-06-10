АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10-11 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 10 июня в ботаническом саду «Ирам» состоится театрализованное представление «В гостях у пушкинской сказки». Ученики столичных школ подготовили постановки - фрагменты из известных сказок. Конкурсы для ребятни и взрослых, музыка, арт-уголок. Тут же сотрудники РЦНК г.Душанбе проведут мастер-класс по изготовлению сказочных персонажей в технике оригами. Начало в 10 часов

- 10 июня в Астане в Амфитеатре состоится Гала-концерт таджикских мастеров искусств. Гала-концерт состоится в рамках проведения торжественного открытия Международной выставки «ЭКСПО-2017».

- 11 июня в Астане откроется фестиваль « Nomad Way». В фестивале, который пройдет с 11 по 15 июня в культурном центре Этноаул, принимает участие таджикская группа «Авесто».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ИЮНЯ

День работников легкой промышленности

2008 - В Душанбе открылся первый в РТ Русский Центр Фонда «Русский мир».

2009 - Э. Рахмон открыл мыловаренный завод в Курган-Тюбе и предприятия по переработке хлопка в районе Дж. Руми.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ИЮНЯ

1934 –Указом Президиума ЦИК ТССР образован район Ёвон

2007 - Народный поэт Таджикистана Мирзо Турсунзаде посмертно награжден российским Почетным знаком «Звезда Азии и Африки».

2009 - Президент Таджикистана избран почётным президентом Центрально-азиатской федерации самбо (ЦАФС).

2010 - В Кыргызстане в южном областном центре Ош начались массовые беспорядки

2014 - Всемирный банк утвердил новую стратегию партнёрства с Таджикистаном.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –10 ИЮНЯ

1923-1979 – Родился Народный поэт Таджикистана, государственный деятель Аминджон Шукухи (председатель Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете министров Таджикской ССР).

1934 – Родился литературовед Чумъабой Азизкулов

1936 – Родился философ Тагай Рахмонов

1944 – Родился народный деятель Таджикистана Амонулло Кодиров

1944 – Родился певец, композитор Абдусалом Рахимов

1956-1992 – Родился писатель Махмуд Олими

1961 – Родился композитор певец Шерали Косимов

1962 – Родился певец Зафар Аюби.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –11 ИЮНЯ

1935 – Родился доктор физико-математических наук, профессор Адхам Бобоев

1940 – Родился государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Таджикистана, министр сельского хозяйства ТаджССР (1990–1992 гг.) Абдувахоб Вохидов

1943-1995 – Родился композитор Шодмон Пулоди.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 35-37 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (ночью выше 3500 м снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.