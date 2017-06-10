Сегодня в выставочном зале «Галереи современного искусства Таджикистана», которая расположена в «Душанбе Молл» (Ашан), открылась сегодня совмещенная выставка живописи и декоративных птиц. Выставка будет открыта еще два дня – 10 и 11 июня.

По словам организаторов, на выставке представлены более 200 работ таджикских художников, которых дополняют около 100 декоративных птиц. Авторы убеждены, что таджикские пейзажи, изображенные на картинах художников, способны воодушевить зрителя, и обратить его внимание на красоту окружающего мира и вдохновить на творческие свершения.