Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Шанхайская организации сотрудничества (ШОС) вступила в новый этап развития после предоставления статуса государств-членов организации Индии и Пакистану.

«Символично, что именно в Астане 12 лет назад были подписаны решения о предоставлении двум странам статуса наблюдателя нашей организации - это Индия и Исламская Республика Пакистан. Важная историчность нашего заседания в том, что эти страны впервые участвуют в нашей организации, она расширяется», - отметил Назарбаев, выступая на заседании глав государств ШОС в расширенном составе, сообщает ТАСС.

«Теперь зона ответственности ШОС охватывает территорию с населением более трех миллиардов человек, на которой производится около трети внутреннего валового продукта мира. Таким образом организация вступила в новый этап своего институционального развития уже как «Шанхайская восьмерка»«, - подчеркнул президент Казахстана.

По мнению президента Казахстана, «прием новых членов придаст новый мощный импульс развитию организации, будет содействовать росту ее международного авторитета».

По мнению президента России Владимира Путина, расширение состава ШОС сделает организацию более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Путин также подчеркнул, что Индия и Пакистан менее чем за два года выполнили все необходимые условия для вступления в ШОС, сообщает РИА Новости.

«Теперь наша задача - помочь новым партнерам встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу», - подытожил президент.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан стали полноправными членами организации.

Противодействие терроризму

Назарбаев также отметил, что участники саммита планируют принять заявление о совместном противодействии международному терроризму, а также подписать конвенцию по противодействию экстремизму.

«Сегодня деятельность ШОС учитывает последние тенденции в геополитике, базовые тренды мировой экономики. Проводится системная работа по последовательному достижению ключевых целей эффективной реализации всех совместных решений», - отметил Назарбаев. По его словам, особое внимание уделяется вопросам преодоления новых вызовов, угроз стабильности и безопасности. «В частности, в рамках данного саммита планируется принятие заявления о совместном противодействии международному терроризму, а также подписание конвенции по противодействию экстремизму. Это станет значимым вкладом ШОС в борьбу с этим глобальным злом», - подчеркнул президент Казахстана.

В свою очередь президент России заявил, что террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в странах-членах ШОС, готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России.

Он также сообщил, что расследование теракта в Петербурге подтвердило существование ячеек организации в странах ШОС.

«В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России», - цитирует Путина Sputnik.

«Нужно укреплять координацию спецслужб организации, в том числе, по линии региональной антитеррористической структуры», - добавил Путин.

Ситуация в Сирии

Назарбаев, как сообщает ТАСС, также заявил о важности создания условий для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии для всех заинтересованных сторон. «Казахстан на площадке астанинского процесса продолжает вносить свой посильный вклад в переговорный процесс по урегулированию межсирийского кризиса. Важно обеспечить условия данных переговоров для всех заинтересованных сторон», - сказал Назарбаев.

3-4 мая в Астане прошла четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также высокие представители ООН, Иордании и США.

Экономической кооперации в рамках ШОС

Назарбаев считает, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества необходимо обратить внимание на продвижение экономической кооперации в объединении. «Считаем важным уделить особое внимание вопросу продвижения экономической кооперации в рамках нашей организации. Для этого создаются новые институциональные возможности», - сказал Назарбаев, выступая на заседании саммита ШОС в расширенном составе.

Президент Казахстана напомнил о том, что вступило в силу соглашение между правительствами государств ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. «Раскрытию транзитно-транспортного потенциала наших стран будет также способствовать разрабатываемая программа развития дорог ШОС», - отметил Назарбаев.

«Положительно рассматриваем перспективы регионального торгово-экономического сотрудничества с учетом стыковки проектов Евразийского экономического союза с инициативой «Экономический пояс Шелкового пути», - подчеркнул президент Казахстана.

Как отметил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, «эффективное развитие торгово-экономического развития способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, и пришло время вопроса по созданию банка ШОС».

Алмазбек Атамбаева отметил, что Кыргызстан - один из создателей ШОС, и обратил внимание на то, что еще с того времени и сегодня настаивает на том, чтобы банк ШОС был создан и расположен в Бишкеке.

Глава Кыргызстана также затронул вопрос строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, отметив, что углубление интеграционных процессов невозможно без развития инфраструктуры, которая предлагается в глобальной идее «Один пояс — один путь».

«Эти идеи созвучны со стратегией развития ШОС до 2025 года и с повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этой связи я хочу еще раз отметить важность строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Мы поддерживаем реализацию программы о сотрудничестве государств-членов в сфере туризма», — сказал глава Кыргызстана.

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