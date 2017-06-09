За последние два с половиной года на работу в другие страны уехали несколько сотен российских пилотов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в зарубежные компании уже перешли 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.

Причиной отъезда пилотов на работу за границу источники издания в отрасли и Минтрансе назвали высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля, а также лучшие условия труда в зарубежных авиакомпаниях.

Большинство пилотов переходят на работу в азиатские авиакомпании, в частности в Китай и Корею. Утечка кадров, по данным издания, затронула, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».

По словам одного из собеседников, уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 командиров воздушных судов мог стать одной из причин масштабного сбоя в расписании полетов этой авиакомпании в конце мая — начале июня.

В «ВИМ-Авиа» подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам, не став уточнять число сменивших работу. При этом в «ВИМ-Авиа» заявили, что решение проблемы утечки кадров нужно поднять с отраслевого до государственного уровня.

О дефиците командиров воздушных судов в кулуарах Петербургского экономического форму говорил и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Пилоты, по его словам, «гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше».

В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что «проблема гораздо меньшего масштаба». Предложения для предотвращения ухода пилотов уже обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, заявили представители ведомства, и скоро «будут представлены на общественное обсуждение».

Российские авиакомпании летом 2014 года добились права принимать на работу иностранных пилотов. Авиакомпании обосновывали необходимость снятия запрета на прием на работу пилотов-иностранцев нехваткой российских кадров в условиях растущих объемов перевозок.

Первой пилота-иностранца — гражданина Германии Дитера Рольфса — осенью 2014 года наняла компания «Аэрофлот». В марте 2015 года стало известно, что Рольфс уволился. Одной из причин такого решения называлось недовольство немецкого пилота зарплатой в российской авиакомпании после падения курса рубля.