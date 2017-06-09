Сборная Таджикистана по борьбе на поясах заняла первое место в Кубке Мира в городе Оренбурге Российской Федерации. По итогам соревнований команда Таджикистана набрала 54 очка.

Два борца - Мухаммадгуфрон Тошзода в весовой категории до 68 кг и Достон Почоев в категории до 90 кг выиграли золотые медали.

Бронзовые медали завоевали +100 кг Самандар Эрназаров (свыше 100 кг), Абдурахмон Маматкулов (до 100 кг), Сафаров Рузибой (до 82 кг) и Абуэхсон Ашурзода (до 75 кг).

С 6-ю завоеванными медалями сборная Таджикистана среди команд из восьми стран в общекомандном зачете заняла первое место и стала обладателем Кубка Мира.

Как сообщил председатель Федерации борьбы на поясах Таджикистан Анвар Касымов, в составе сборной республики были 8 спортсменов, тренеры и два арбитра.

«В общекомандном зачете Таджикистан впервые в своей истории заняла первое место в Кубке мира по борьбе на поясах, - отметил Анвар Касымов. – Теперь наши атлеты будут готовиться к двум предстоящим престижным турнирам – к чемпионату мира, который пройдет в Казахстане в июле и 5-х Азиатских играх в помещениях 17-27 сентября».