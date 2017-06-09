В рамках участия в саммите глав государств-членов ШОС президент Таджикистана провел встречу с председателем Китая Си Цзиньпином.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений двух государств, передает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон, выразив удовлетворение состоянием отношений двух государств во многих сферах, подчеркнул, что их развитие является одним из главных приоритетов внешней политики Таджикистана.

Стороны обменялись мнениями в развитии сотрудничества двух государств в сферах политики, экономики, торговли, науки и техники, культуры.

Стороны сошлись во мнении расширить сотрудничество Китая и Таджикистана в сферах финансов, банковского сектора, устранения последствий стихийных бедствий, реализации инфраструктурных проектов.

Лидеры РТ и КНР поговорили о начале строительства таджикистанской части газопровода Центральная Азия – Китай и возведении железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран.

Было рассмотрено сотрудничество соответствующих структур Китая и Таджикистана в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, обеспечения мира и стабильности в Афганистане.

Лидер Китая пригласил Эмомали Рахмона в ближайшее время посетить Китай.

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