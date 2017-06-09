В офисе Федерации футбола Таджикистана 8 июня состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета ФФТ под председательством Тохира Нурзода, сообщает официальный сайт ФФТ.

Решением КДК ФФТ, за оскорблении судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Кубка Таджикистана «Равшан» – «Баркчи» (1 июня), главный тренер «Равшана» Гайрат Мирахмедов дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 500 сомони. За драку с партнером в матче чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги «Хосилот» – «Регар-ТадАЗ» (21 мая), игроки команды «Хосилот» Содик Мусо и Сафарали Каримов дисквалифицированы на 3 матча каждый.

За получении двух желтых карточек в матче чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги «Истиклол» – «Худжанд» (25 мая), игрок команды «Худжанд» Далерджон Тухтасунов дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 300 сомони.

За удар главного судьи в ответном матче 1/8 финала Кубка Таджикистана «Равшан» – «Баркчи» (1 июня), игрок команды «Равшан» Абдурахмон Нозимов дисквалифицирован со всех соревнований под эгидой ФФТ на один год и оштрафован на 1250 сомони.

За попытку физического воздействия на главного судью в ответном матче 1/8 финала Кубка Таджикистана «Равшан» – «Баркчи» (1 июня), игрок команды «Равшан» Сайдамири Сайдахмад дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 500 сомони.

За неявку на ответный матч 1/8 финала Кубка Таджикистана «Эсхата» – «Хулбук» (1 июня), команде «Хулубк» засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, восейская команда оштрафована на 10 тысяч сомони.

За преднамеренный удар в первом матче 1/8 финала Кубка Таджикистана «Хулбук» – «Эсхата» (27 мая), игрок команды «Хулбук» Сафарали Султонов дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 250 сомони.