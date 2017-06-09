Мэр Душанбе Рустам Эмомали запретил несовершеннолетним посещать в ночное время развлекательные центры и интернет-кафе.

Такое решение столичный градоначальник принялл 6 июня. Оно подписано в целях защиты интересов несовершеннолетних, профилактики правонарушений с их стороны, выполнения установок президента Таджикистана, сообщает пресс-служба мэра.

Мэр обязал все столичные развлекательные центры и интернет-кафе повесить при входе в эти заведения объявления о данном запрете.

Вход людей в развлекательные центры и интернет-кафе будут осуществляться по предъявлению паспорта или других документов, устанавливающих личность.

Мэр города поручил столичному управлению МВД Таджикистана принять меры по выявлению несовершеннолетних, которые в ночное время посещают развлекательные центры и интернет-кафе, а также по привлечению их родителей к соответствующей ответственности.