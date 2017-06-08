Президент Эмомали Рахмон встретился в Астане, куда прилетел сегодня на саммит ШОС, со своим афганским коллегой Мухаммадом Ашрафом Гани. Лидеры соседний стран обсудили ситуацию, складывающуюся в афганском приграничье.

Эмомали Рахмон, как сообщает пресс-служба лидера Таджикистана, заявил, что Таджикистан поддерживает конструктивные инициативы мирового сообщества, направленные на обеспечение устойчивого мира и экономического развития Афганистана, позицию этого государства в рамках международных и региональных организаций, и считает сотрудничество с Афганистаном в различных сферах в числе приоритетов своей внешней политики.

Президенты обменялись мнением по вопросам многогранного сотрудничества Таджикистана и Афганистана, в частности, в сферах политики, безопасности и экономики, а также по важным вопросам приграничного сотрудничества, участия в реализации малых и крупных региональных проектов в сферах торговли, инвестиции, энергетики, транспорта и инфраструктуры.

Пресс-служба президента РТ

Весьма важным направлением взаимоотношения Таджикистана и Афганистана было названо сотрудничество в сфере безопасности, в частности, в охране границ, отмечает пресс-служба лидера Таджикистана.

Эмомали Рахмон и Ашраф Гани подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия в борьбе против международного терроризма и экстремизма, контрабанды наркотических веществ и проявлений транснациональной организованной преступности.

Для большего укрепления межгосударственных отношений, были признаны необходимыми активизация работы межправительственной комиссии по торгово – экономическому сотрудничеству, реализация приоритетных энергетических и инфраструктурных программ, в том числе строительство железной дороги, организация выставок и обоюдные поездки коммерсантов и инвесторов в страны друг друга.

Между тем, встречу с президентом Афганистана сегодня в Астане провел и лидер соседнего Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

УзА

Узбекский лидер отметил, что Узбекистан выступает за политическое урегулирование ситуации в Афганистане, обеспечение стабильности в стране и развитие ее экономики, сообщает Podrobno.uz.

Президент Ашраф Гани отметил, что в Афганистане высоко ценят усилия Узбекистана по восстановлению стабильности в его стране и выразил благодарность за осуществляемую работу в этом направлении. Он подчеркнул заинтересованность Афганистана в реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне, состоявшейся в рамках Ташкентского саммита Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 2016 году.

На встрече президентов Узбекистана и Афганистана обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений между нашими странами в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, сотрудничество в рамках международных организаций, а также актуальные вопросы регионального и международного значения.

Узбекистан экспортирует в Афганистан электроэнергию, плодоовощную продукцию, нефтепродукты, минеральные удобрения, участвует в реализации проектов в строительной, энергетической, горнорудной сферах, в области образования.

Акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари» проложена железнодорожная линия Хайратан - Мазари Шариф. При содействии нашей страны в Афганистане возведены мосты, проложены высоковольтные электролинии, оптико-волоконные кабели, сети водоснабжения.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus