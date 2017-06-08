В Министерстве разведки Ирана назвали имена исполнителей теракта, который произошел вчера, 7 июня, в Тегеране, сообщает Associated Press.

Согласно информации, раньше они входили в состав ваххабитских экстремистских организаций, после чего покинули Иран и примкнули к группировке "Исламское государство".

Они участвовали в боях в Мосуле (Ирак), а также в Ракке (Сирия), вернулись в Иран в августе под командованием лидера ИГИЛ и сбежали, когда власти разогнали их экстремистскую ячейку.

Также названы имена террористов - Абу Джихад, Гиям, Рамин, Ферейдун и Сариас.

Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова.

Практически одновременно одна группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

Число жертв их атаки достигло 17 человек, еще около были 50 ранены.

Власти Ирана заявили, что существовала и третья группа террористов, но их удалось задержать до нападения.

Ответственность за двойной теракта в столице Ирана взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

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