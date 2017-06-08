АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Астане.

- В выставочном зале «Галереи современного искусства Таджикистана», которая расположена в «Душанбе Молл» (Ашан) откроется совмещенная выставка живописи и показ декоративных птиц.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ИЮНЯ

Международный день почты.

2016 - В Таджикистане обращения граждан к властям через СМИ получил официальный статус;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ИЮНЯ

1906-1990 – Родился народный гафиз Таджикистана Джурабой Бобоев

1950 – Родился писатель Акбар Абдулло

1963 – Родился певец Сангали Мирзоев.

1966 – Родился поэт и ученый, доктор филологических наук Султонов Мирзохасан (Хасани Султон)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременные дожди, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.