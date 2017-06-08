Представительство МВД России в Республике Таджикистан (по вопросам миграции) информирует, что в связи с наличием уже сформировавшейся до конца текущего года очереди из ранее обратившихся граждан, запись впервые обращающихся лиц на консультацию для определения возможности участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, временно приостановлена.

Объявление представительства МВД России в Республике Таджикистан (по вопросам миграции) размещено на сайте посольства РФ в РТ в разделе Государственная программа.

Напомним, в середине января около тысячи граждан Таджикистана собрались около столичного представительства МВД РФ (по вопросам миграции), где ведется запись на возможность принять участие в программе содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Сотрудники представительства тогда заявили, что такого потока желающих уехать они еще никогда не видели.

Видеоролики с толпой таджикистанцев, штурмующих офис представительства МВД России, появились в социальных сетях. На кадрах видна огромная толпа людей, которая собралась у ворот здания.

Позже представительство сообщило, что в среднем к офису пришло от 800 до тысячи человек; впрочем, среди них были и зеваки. Порядок собравшиеся граждане соблюдать не желали, и начать работу представительство не могло. Спустя какое-то время на помощь представительству пришли милиционеры из ОВД района Исмоила Сомони.

Все это случилось 12 января - в день, когда сотрудники представительства вернулись на работу после новогодних каникул и планировали начать запись на первичную консультацию граждан, желающих принять участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.

В этот день представительству пришлось записывать граждан не до 17 часов вечера, как планировалось, а до 21 часа. Всего на консультацию было записано более 300 человек; всем им выдали талоны с датой консультации и информационные материалы. На следующий день было записано еще 400 человек; 14 января – еще триста, и так каждый день работы.

Таким образом, очередь граждан на первичную консультацию в середине января уже сформировалась до июня…

В 2016 году по вопросам участия в госпрограмме переселения обратилось почти 13,7 тысячи таджикистанцев. Из них заявления об участии в программе были приняты только от 1,9 тысячи граждан, а если считать вместе с членами семьи – это примерно семь тысяч человек, заявлял ранее глава представительства Владислав Маркевич.