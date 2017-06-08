Более 200 крупных предприятий Таджикистана «сидят» на угле, используя его в качестве топлива. В стране нехватка других энергоресурсов, поэтому власти развивают добычу угля.

Местные экологи предупреждают: это грозит необратимыми последствиями для окружающей среды. Но об экологической стороне проблемы в Таджикистане пока предпочитают не говорить, пишет экологический портал «Ливень».

Как уголь стал необходимым?

Несколько лет назад Таджикистан пользовался в основном привозным газом из Узбекистана. Но в 2012 году соседи сильно сократили поставку топлива, которое в Таджикистане в основном использовали в промышленности. Тогда «Узтрансгаз» объяснил сокращение подачи газа «отсутствием достаточных ресурсов». Работа многих таджикских предприятий оказалась под угрозой остановки. Страна решила перейти на собственные энергоресурсы – теперь Таджикистан синтезирует газ из угля.

Фото: Нозим Каландаров Фан-Ягнобское месторождение угля в 130 км от Душанбе

Сначала власти республики утверждали, что использование каменного угля в промышленности — это вынужденная и временная мера. Но с каждым годом об этом говорят все реже. Собственного газа в стране нет: еще в 2006 году российский «Газпром» начал разведку газа, эти поиски сих пор не увенчались успехом. А Узбекистан так и не увеличил объем экспорта газа для Таджикистана.

Все больше предприятий стало отказываться от дефицитной электроэнергии и природного газа в пользу угля. Его добыча растет – сейчас в Таджикистане разработками угольных месторождений занимаются 19 частных и государственных компаний. На рынок потянулись китайские инвесторы, российские компании тоже выражают заинтересованность.

Уголь или окружающая среда?

Душанбинцы уже увидели, как использование угля может повлиять на экологию. В январе 2014 года на окраине столицы Таджикистана заработала ТЭЦ-2, построенная китайской компанией ТВЕА. По проекту суточная потребность этой ТЭЦ в угле достигает 6 тысяч тонн. Буквально через пару дней после запуска станции на домах, автомобилях и аттракционах в парке, расположенном неподалеку, появилась темная копоть.

Позже в Комитете по охране окружающей среды заявили, что это штатная ситуация и ТЭЦ-2 не превышает предельно допустимые нормы выбросов. Минэнерго попыталось успокоить горожан тем, что на новой станции установлены сразу две системы фильтрации: тканная и электрическая. По данным министерства, специальные газоочистители должны перерабатывать до 99,8% выбросов ТЭЦ. Твердые отходы будут использоваться при производстве строительных материалов.

Сейчас копоти на домах душанбинцев, которые живут в районе ТЭЦ-2, не видно. Станция работает в штатном режиме. Она потребляет до 50% всего добытого в Таджикистане угля.

Но негативные последствия использования угля не всегда видны невооруженным глазом, напоминает руководитель Фонда поддержки гражданских инициатив Таджикистана Муаззама Бурханова. Использование этого топлива загрязняет почву и источники воды шлаками и золой. А атмосферу - канцерогенами.

В Таджикистане добычу и использование угля в качестве топлива поддерживают китайские и отечественные предприниматели, а также китайские банки развития. Китай, улучшая политику в области охраны природы [у себя], выносит грязные сырьевые производства в другие страны, включая Таджикистан, - говорит Муаззама Бурханова, директор ФПГИ.

Кстати

В Китае уровень загрязнения воздуха значительно превышает нормы. Причина — в том числе в использовании угля в качестве топлива. В 258 из 488 исследованных китайских городов выпадают кислотные осадки. Страна страдает от угольных бурь, которые разносят по всей стране ртуть, мышьяк, свинец и другие опасные вещества.

Несколько лет назад международная организация Гринпис совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) провели исследования влияния китайской угольной промышленности на окружающую среду. Их результатом стал отчет под названием «Настоящая цена угля». В нем подробно описывается колоссальный ущерб от открытой добычи угля и токсичных отходов, которые оставляет после себя использованное топливо. Экологи посчитали, что одна тонна использованного угля наносит ежегодный ущерб окружающей среде на сумму чуть больше 21 доллара США.

Фото: Нозим Каландаров

Обратная сторона угля

В Таджикистане не хватает не только природного газа, но и электроэнергии, которую вырабатывают в основном гидроэлектростанции. Они могут работать на полную мощность только летом, когда реки полноводные, поэтому осенью и зимой в регионах постоянно отключают свет. Для сельских жителей уголь в это время становится единственным источником тепла. Использовать альтернативные источники электроэнергии, например, солнечные батареи или ветряные мельницы, слишком дорого для местного населения.

Электричество дают только на три часа утром и на такое же время вечером. Зимы у нас долгие и морозные, мы запасаемся углем до весны. Обогреваем с его помощью свои дома, готовим еду. Другого выхода у нас нет, - говорит Мулломаин Хабибов, житель высокогорного кишлака Гувинд на севере Таджикистана.

Так живут сёла по всему Таджикистану — осенью люди закупают уголь тоннами.

Независимый эксперт в области окружающей среды Тимур Идрисов считает точечное использование угля населением допустимым. А вот масштабный переход экономики страны на этот вид топлива — нет. По словам Идрисова, поддержка развития угольного сектора затормозит формирование «зеленой» экономики и «подсадит» Таджикистан на грязное топливо на следующие 30-40 лет.

Неэффективная экологическая политика, отсутствие жесткого экологического контроля, наличие высокого уровня коррупции и отсутствие прозрачности в совокупности могут стать благодатной почвой для «экспорта» загрязнения (переноса грязных технологий и предприятий) в нашу республику отдельными корпорациями или государствами, - говорит Тимур Идрисов, эксперт в области окружающей среды .

Тем временем таджикские экономисты надеются, что развитие добычи угля приведет к росту ВВП в Таджикистане. Долгое время в структуре ВВП значительную долю занимало сельское хозяйство, но за последние два года на смену пришли строительный сектор – производство цемента — и добывающая промышленность, прежде всего угольная.

До 2020 года правительство Таджикистана планирует увеличить добычу угля более чем в 80 раз – чтобы обеспечить не только все внутренние потребности, но и экспортировать уголь за рубеж.