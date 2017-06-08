Президент Таджикистана выразил соболезнования народу Ирана в связи с терактами, которые произошли в Тегеране и в результате которых погибли 13 человек.

Эмомали Рахмон направил сегодня телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани, сообщает пресс-служба президента. В телеграмме в частности, говорится, что Таджикистан решительно осуждает это жестокое преступление террористов и вновь подчеркивает настоятельную необходимость беспощадной совместной борьбы со всеми проявлениями терроризма и экстремизма.

«Выражая соболезнования семьям и близким погибших, просим для них у Всевышнего терпенья в постигшем их горе, а всем пострадавшим - скорейшего выздоровления», - говорится в телеграмме соболезнований президента Таджикистана.

В результате вчерашних терактов в парламенте Ирана и мавзолее имама Хомейни погибли 13 человек, 43 человека получили ранения, сообщает Евроньюс.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», но руководство иранского корпуса стражей исламской революции обвинило в организации терактов Саудовскую Аравию. Эр-Рияд отверг эти обвинения. Исполнителями терактов были граждане Ирана.

Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи, назвал нападение «взрывами хлопушек» и выразил уверенность, что немногочисленные террористы «не сломят волю иранского народа и властей страны». По его словам, если бы Иран не боролся с терроризмом в его эпицентре, в Ираке и Сирии, то подобного рода события происходили бы в стране значительно чаще.

Утром в среду два человека ворвались в мавзолей имама Хомейни. Один из нападавших подорвал себя, второй был застрелен. Ещё четыре человека атаковали парламент и проникли на его верхние этажи. Трое террористов были уничтожены стражами порядка, четвёртый подорвал себя сам.

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