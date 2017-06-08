22-23 июня 2017 года в Душанбе (Таджикистан) пройдет второй Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом (CAIGF-2017). Главная цель мероприятия – организация открытой площадки для обсуждения вопросов политики по управлению интернетом в странах Центральной Азии. Один из главных участников мероприятия – ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами). Вице-президент ICANN Михаил Якушев рассказал Digital.Report о ключевых задачах мероприятия.

Digital.Report: Какие проблемы в развитии интернета в Центральной Азии вы считаете первостепенными?

Михаил Якушев: Первостепенной проблемой в развитии интернета в регионе я считаю отсутствие внятной стратегии развития Сети как на национальном, так и на региональном уровне.

Изначально развивавшийся как чисто американская техническая система, интернет стал трансграничным и глобальным. Чем является интернет для стран региона – шансом на получение дополнительных конкурентных преимуществ в международном разделении труда? Средством коммуникации и доступа к достижениям мировой науки и культуры? Угрозой национальной безопасности? Без ответа на эти главные вопросы, которые должны дать заинтересованные участники (пользователи, государственный органы, гражданское общество) всех стран региона, проблемы развития интернета так и останутся проблемами.

- Чем вы можете помочь в решении этих проблем? Вообще, какие меры вы считаете эффективными?

- Мы можем помочь хотя бы тем, чтобы как можно подробнее и – не побоюсь этого слова – как можно более увлекательно рассказывать об истории развития интернета, особенностях его функционирования, возможностях и «вызовах», которые он предоставляет. Самая эффективная мера здесь – налаживание диалога между всеми заинтересованными сторонами (в сфере управления интернетом) как на национальном уровне, так и в регионе Центральной Азии в целом.

- Какую роль играет сегодня ICANN в развитии интернета в регионе? Может ли эта роль измениться за счет более тесного взаимодействия с местными организациями?

- ICANN сосредоточен на достаточно технических вопросах обеспечения безопасности и стабильности глобального интернета. Мы взаимодействуем со всеми регистратурами национальных доменов, другими интернет-компаниями. Именно в этой сфере каких-либо острых проблем нет. Конечно, мы напрямую заинтересованы в том, чтобы наших партнеров было больше, их бизнес – эффективным, чтобы к их мнению во всем прислушивались бы органы государственной власти. «Голос» стран Центральной Азии пока негромкий в глобальных дискуссиях по управлению интернетом, мы всячески приветствуем, чтобы к этим дискуссиям присоединялись бы новые участники из региона.

- Какие тенденции в приложении к интернет-пространству региона вы считаете негативными и почему?

- Собственно, я уже ответил на этот вопрос. Ни в одной стране нет продуманной стратегии развития национального интернет-пространства, которая была бы содержательно обсуждена со всеми заинтересованными сторонами и планомерно бы воплощалась в жизнь. Вместо этого мы видим разрозненные и зачастую малоэффективные решения, которые не дают какого-либо позитивного результата.

- Можно ли сказать, что Россия в какой-то степени диктует законодательные изменения в области контроля цифрового пространства странам ЦА?

- У меня нет оснований так говорить. В какой-то степени все бывшие республики СССР «оглядываются» на опыт друг друга, в том числе в области интернет-регулирования, но о каком-либо «диктате» с чьей бы то ни было стороны я бы не говорил.

- По вашему мнению, в каком случае форум можно будет назвать результативным? Чего вы ожидаете от мероприятия?

- Я ожидаю откровенной и содержательной дискуссии, с участием всех заинтересованных сторон, включая представителей государственных органов, и не только из Таджикистана. Если участниками такой дискуссии будет решено, а что же делать дальше и что можно будет обсудить итоги работы на следующем региональном форуме – будем считать, что мероприятие полностью результативно.