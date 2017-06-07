Национальный банк Таджикистана заявляет, что ни один сотрудник банка не уволен за наличие двойного гражданства, в частности речь идет о российском гражданстве.

«Ни один сотрудник банка не был уволен и не уволился сам по поводу наличия двойного гражданства», - сообщили «АП» в Национальном банке Таджикистана. Также в НБТ опровергли информацию о том, что всех банковских работников проверяют на наличие гражданства другой страны.

Между тем, накануне таджикские СМИ сообщили, что около 30 сотрудников Национального банка Таджикистана были вынуждены уволиться из-за наличия у них российского гражданства.

О том, что сотрудников НБТ массово проверяют на наличие второго гражданства, писали пользователи социальных сетей. По их данным, банковских работников, отказавшихся выйти из подданства России, увольняют. Также были разговоры о том, что подобные проверки ведутся во всех органах государственной власти и даже в частных банках.

Напомним, в Таджикистане внесены поправки в законодательство, которые запрещают государственным служащим, сотрудникам милиции и спецслужб иметь двойное гражданство. Согласно поправкам, те, кто имеет иностранное гражданство, должны либо уволиться, либо отказаться от гражданства другой страны. Сокрытие информации о гражданстве другой страны карается штрафом до 1,5 тысяч сомони.

Данные поправки в первую очередь касаются обладателей российского и таджикского гражданства, так как между Таджикистаном и Россией существует договор о двойном гражданстве.

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