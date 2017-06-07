Компания Tcell организовала пресс-тур для Press-Сlub Tojikiston, участниками которого являются пресс-секретари, PR-специалисты и маркетологи международных организаций, аккредитованных в Таджикистане. Для специалистов, работающих в сфере коммуникаций, пиара и маркетинга важнейший инструмент в ежедневной работе – это надежная, проверенная мобильная связь и Интернет. Именно поэтому Tcell пригласил участников клуба на экскурсию по базовым станциям, увидеть своими глазами как функционирует сотовая связь и оценить ее надежность.

Участники клуба узнали основные принципы работы сотовой связи на примере двух базовых станций Tcell – «Шахринав» и «Шамбари». Представители технического департамента компании подробно рассказали, как работает сотовая связь от Tcell. Базовые станции расположены в живописных уголках, среди черешневых и вишневых садов, и участники пресс-тура с удовольствием наслаждались природой, оценивая качество связи от Tcell.

Базовые станции «Шахринав» и «Шамбары» полностью автономны, и могут работать длительное время, даже при перебоях с электричеством. А базовая станция «Шамбари», находящаяся на территории одноименного курорта, функционирует на солнечных батареях. Безопасная и экологически чистая энергия солнца помогает обеспечивать мобильной связью и мобильным интернетом жителей района. Социальная ответственность компании Tcell предполагает заботу о сохранении здоровой окружающей среды для будущих поколений. Поэтому многие базовые станции компании работают на экологически чистой энергии от солнечных батарей. Участники клуба задавали много вопросов и интересовались функционированием оборудования на солнечной энергии.

После информационного тура, на территории санатория «Шамбари» участники прослушали презентацию о новейших услугах и опциях Tcell для корпоративных клиентов, которую провели представители В2В департамента. Вечером у участников было время пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и завести новые деловые контакты.

Жола Давлатмандова, участница клуба, делится впечатлениями: «Вся работа в Tcell: и людей, и оборудования, которое мы видели во время поездки, выполняется так, что создается впечатление единого организма, где каждый знает свою задачу и на отлично ее выполняет. Мы убедились в качестве и надежности связи Tcell, и получили много полезной информации».

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.