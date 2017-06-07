SMART Campaign - международный сертификат соответствия Принципам защиты клиентов. ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ получает это высокое признание уже во второй раз и на данный момент является единственным обладателем этого сертификата в Таджикистане.

«Интересы клиентов микрофинансовых организаций – прежде всего» - так звучит слоган международной компании SMART Campaign, которая вручила МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» сертификат соответствия Принципам защиты клиентов, т.е. высоким стандартам обслуживания каждого получателя финансовый услуг. Этот важный документ организация получает уже во второй раз: впервые ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ стал обладателем сертификата SMART Campaign в 2014 году.

Сертификация проводилась с визитом в финансовую организацию, а также на основе детального анализа внутренних нормативных документов и деятельности организации, ее корпоративной культуры. Кстати, на сегодняшний день получение сертификата качества от SMART Campaign является основным трендом у микрофинансовых организаций, и за право обладания этим документом борются во всем мире.

Сертификат от SMART Campaign официально закрепил за ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ статус компании, которая полностью соответствует и реализует в своей деятельности 7 принципов защиты прав и интересов клиентов, 30 стандартов и 95 индикаторов. Это значит, что ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ предоставляет так называемое «разумное финансирование», которое включает в себя абсолютную прозрачность ценообразования и условий предоставления всех финансовых продуктов; работает с клиентами так, чтобы они не занимали денег больше, чем могут вернуть, и не приобретали финансовые продукты, которые им не нужны. Кроме того, этот термин включает в себя уважительное обращение с клиентами при взыскании задолженности и соответствие высоким этическим стандартам в общении с клиентами, предоставление клиентам механизма рассмотрения их жалоб, направленного на повышение качества обслуживания. И, конечно, «разумное финансирование» обеспечивает сохранение конфиденциальности всех данных клиента.

Важно отметить, что сертификат в области защиты клиентов показывает, что финансовая организация принимает ответственные меры во избежание нанесения вреда клиентам.

Сегодня параметры сертификации являются нормами в мировой практике, которые четко описывают стандарты защиты клиентов. Ожидается, что соответствие стандартам будет учитываться регулирующими органами для лучшего понимания и решения вопросов защиты клиентов. В долгосрочной перспективе наличие сертификата может стать фактором, который клиенты принимают во внимание при выборе поставщиков финансовых услуг.

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 140 представительств и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.