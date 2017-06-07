Замначальника Управления международных организаций Министерства иностранных дел Таджикистана Рухшона Рахмонова, дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона, презентовала свою книгу «Основы дипломатической службы».

В церемонии презентации книги приняли участие работники внешнеполитического ведомства, ветераны дипломатической службы, ученые и специалисты международных отношений, сообщается на официальном сайте МИД Таджикистана.

Как отмечается на сайте МИД, выступившие на церемонии отметили, что книга дочери президента - «Основы дипломатической службы» - является одной из первых, в которой изложены политические и правовые основы выработки и реализации внешней политики Таджикистана, задачи таджикской дипломатии в реализации стратегических целей и задач страны.

В книге рассказывается о сотрудничестве Республики Таджикистан с Организацией Объединенных Наций и другими международными и региональными организациями, приводится краткая история таджикской дипломатии, а также общая информация о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Таджикистана за рубежом.

«К книге приложены основные нормативно-правовые документы, регулирующие дипломатическую службу и международные отношения, а также краткий словарь дипломатических терминов», - отмечается на сайте МИД РТ.

Предисловие к книге написано академиком Талбаком Назаровым, бывшим министром иностранных дел Таджикистана. Как отмечается в сообщении МИД, книга предназначена для молодых дипломатов, сотрудников международных организаций, студентов профильных вузов и факультетов, а также всем интересующимся вопросами внешней политики и международных отношений.

Рухшона Рахмонова является одной из семи дочерей президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Замначальника одного из управлений МИД Таджикистана дочь президента была назначена в ноябре прошлого года. До этого Рухшона Рахмонова работала в посольстве Таджикистана в Британии.

У главы таджикского государства 7 дочерей и 2 сыновей, что делает его самым многодетным президентом на просторах СНГ.

Супруг Рухшоны Рахмоновой Шамсулло Сохибов является Президентом национальной ассоциации зимних видов спорта Таджикистана

Старший сын президента Рустам Эмомали является мэром Душанбе, дочь Озода Рахмон - главой аппарата президента.

Муж Озоды - Джамолиддин Нуралиев работает зампредседателем Национального банка Таджикистана.

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