В субботу, 10 июня начнет свою работу Международная специализированная Выставка «Астана ЭКСПО-2017», в которой примут участие более ста стран и более 10 международных организаций.

Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего». Эта тема отражает проблему энергопотребления. Цель выставки – призыв к ответственности, чтобы люди научились планировать и контролировать энергопотребление на планете, минимизируя ущерб для природы.

Общая площадь выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» составляет 174 гектара, построено 35 объектов.

По предварительным данным ожидается, что выставку посетят 2 миллиона посетителей, а общее число посещений составит порядка 5 миллионов. Планируется, что 85% от общего числа посетителей составят казахстанцы, а 15% – граждане иностранных государств, большинство из которых приедут из стран СНГ и Китая. Значительное количество туристов также ожидается из Европы, Турции и США.

Как ожидается, в церемонии открытия выставки примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Свою работу ЭКСПО-2017 завершит 10 сентября.