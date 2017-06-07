На днях в гостинице "Серена" в Душанбе прошла фотовыставка и вечер памяти самого известного начальника Памирского погранотряда, которого считают также основателем Хорога - Эдуарда Кивекэса, который жил и работал там в конце XIX века.

Генерал царской армии России Эдуард Карлович Кивекэс, финн по национальности и кадровый офицер, служил в Туркестанской конно-горной батарее. По воле случая он оказался в погранотряде на Памире, всей душой полюбил это место и остался здесь жить и работать на долгие 20 лет.

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На открытие выставки в Таджикистан из Финляндии приехал его правнук - Ярмо Лоиканнен, который рассказал о заслугах своего прадеда, а также поблагодарил таджикистанцев, что они не забывают его заслуги и чтят память о нем. Он отметил, что архив генерала почти полностью был уничтожен в годы второй мировой войны. Но в его памяти остались рассказы прадеда о памирцах, которых он очень любил за трудолюбие, красоту и правдивость.

Правнук Эдуарда Кивекэса Ярмо Лоиканнен Радио "Озоди"

Именно фотография Кивекэса с маленькой памирской девочкой Гульбегим, которую он удочерил и назвал Ольгой, привлекла внимание многих посетителей выставки своей необычной судьбой.

Эдуард Кивекэс с дочерью Гульбегим-Ольгой. 1914 г.

В 2013 году улица и гостиница в Хороге были названы именем генерала Эдуарда Кивекэса. В прошлом году, накануне 150-летнего юбилея генерала, режиссер Озод Маликов снял документальный фильм «Эдуард Кивекэс - первый русский правитель Памира», который был продемонстрирован в первый день открытия выставки.

По словам Маликова, когда фонд имени Кивекэса предложил ему снять документальный фильм о заслугах генерала, он собрал богатый материал, над которым работал несколько месяцев.

«Конечно, как высший военный чиновник, генерал он сделал очень многое для защиты и укрепления границы от внешних врагов, но меня больше всего, поразила его человечность, благодаря которой, он занял место в сердцах простых бадахшанцев, и вообще его заслуги перед таджикским народом – велики», - отметил режиссер.

Как отметил руководитель фонда имени Кивекэса Айдибек Бекмуроди, генерал Кивекэс достоин, чтобы ему на Памире поставили памятник.

По его словам, несмотря на военную должность, он облагородил территорию будущего Хорога: построил канал и мост, посадил деревья, которые до сих пор растут в городском саду, а также разработал проект первой на Памире русско-туземской школы, которую построили уже после его ухода.

По словам организаторов, подобную выставку они планируют провести также в Исмаилитском центре Душанбе, о дате будет сообщено дополнительно.