Депутат таджикского парламента заявил, что граждане Таджикистана ежедневно получают сообщения на телефон от террористов с призывом присоединиться к ним.

Депутат нижней палаты парламента Таджикистана Джурахон Маджидзода, выступая в среду с парламентской трибуны, заявил, что таджикистанцы ежедневно получают до 90 тыс. SMS-сообщений от предполагаемых экстремистов и террористов с призывом присоединиться к ним.

По его словам, на сегодняшний день свыше 3 миллионов граждан Таджикистана имеют доступ к интернету.

«Свыше 80 процентов из них посещают так называемые нежелательные сайты, которые принадлежат экстремистским и террористическим организациям», - заявил Маджидзода.

В связи с этим депутат нижней палаты парламента предложил внести поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым сотрудники правоохранительных органов будут наделены правом получать информацию о лицах, посещающих «нежелательные» сайты.

Данное предложение депутата нашло полную поддержку его коллег.

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