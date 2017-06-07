Неизвестный устроил стрельбу в здании парламента Ирана. В результате инцидента два человека получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на издание Tasnim.

Некий мужчина открыл огонь в коридоре парламентского здания в тот момент, когда депутаты находились на заседании. В результате ранения получили два человека – сотрудники охраны.

Между тем, издание Fars сообщает о четырех раненых – бойце Стражей исламской революции и двух гражданских, пришедших в парламент для встречи с депутатами от своего региона.



Личность нападавшего пока не установлена. Как заявил журналистам один из депутатов, стрелявший попытался скрыться в одном из близлежащих зданий, однако был задержан.



В свою очередь еще один член парламента Эльяз Хазрати заявил, что в нападении участвовали три человека, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетом.